Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

По словам председателя правления эстонского авиаперевозчика Nordica Яна Тамма, компания учитывает предстоящие изменения, но специально менять расписание пока не планирует, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Между тем финская авиакомпания Finnair планирует увеличить число рейсов между Таллинном и Хельсинки с 4 сентября по 21 октября 2017 года.

Цены на билеты из-за большого спроса тоже могут измениться. Хотя Finnair специально цены повышать не планирует, они могут вырасти под давлением рыночных факторов.