Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Транспортная компания DPD опубликовала результаты проведенных Kantar TNS исследований, которые демонстрируют привычки европейцев в отношении интернет-покупок. Выяснилось, что в э-торговле пропали границы государств и все больше люди заказывают товары из иностранных интернет-магазинов. При этом для потребителей очень важно доверять э-магазину и предлагаемому способу доставки.

Исследования показали, что в Эстонии один из самых больших показателей по числе э-покупок в Европе — 29 процентов. Больше всего жители Эстонии заказывают из интернета технику, товары для красоты и здоровья, а также одежды. В сравнение с другими европейскими государствами меньше покупают книги, домашнюю технику и мебель.

Как и в других странах, в Эстонии распространяется тренд покупки товаров из иностранных интернет-магазинов — 71 процент от э-покупателей Эстонии отдают предпочтения заграничным продавцам. Чаще всего заказываются товары из Китая.

Чаще всего в качестве доставки жители Эстонии выбирают постовые автоматы (81 процент их использует), меньше заказов поступают домой или в почтовую контору.

Исследование проводилось прошлой осенью, в нем приняли участие 23 450 человек от 18 лет и старше из 21 страны Европы, в том числе и Эстонии.