Президент Эстонии призвала русскоязычную молодежь принять активное участие в выборах

"Впервые в этот раз 16-летние молодые люди смогут принять участие в голосовании", - напомнила глава государства об изменениях в законодательстве, разрешающих лицам с 16 лет голосовать на местных выборах.

"Каждый ваш голос важен, он может решить судьбу самоуправлений и пройдет ли в горсобрание Таллинна новая активная молодежь", - заявила президент, выступая во вторник в русскоязычной Таллиннской Тынисмяэской школе на уроке обществоведения для учащихся 12-х классов.

Президент заявила также, что не хотела бы рассматривать общество Эстонии как разделенное на общины по национальному признаку, но отметила, что государственный язык в Эстонии только один. "Он и должен стать для нас единой платформой", - заявила глава государства.