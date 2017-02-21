На шоссе Таллинн-Нарва машина вновь сбила лося

По сообщению Идаской префектуры, ДТП случилось на 76 километре шоссе Таллинн-Нарва после 19 часов вечера.

В результате ДТП пострадала 23-летняя женщина, которая была на рулем машины. Она была доставлена в больницу. Лось скончался на месте событий.

Напомним, что в субботу в том же месте произошло похожее ДТП. Тогда в столкнувшейся с лосем машине были четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка. На место прибыли три машины скорой помощи, полицейские и спасатели. Скорая помощь отвезла главу семейства, который был за рулем, в больницу. Женщину и детей медики осмотрели на месте и отпустили домой. Лось умер.