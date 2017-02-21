Шесть приложений, о которых должен знать каждый житель Эстонии

Rahvakalender – народный календарь, который напомнит о знаменательных датах Эстонии, раскроет их содержание и историю возникновения. Календарь также расскажет о том, как раньше проводили эти дни, откуда возникло их название и как они отмечаются сегодня. А еще там указаны все эстонские государственные праздники, памятные даты и дни, когда вывешиваются государственные флаги. Это функциональное приложение красиво оформлено и разработано для телефонов с операционными системамиiOS и Android.

Talvine aialinnuaabits поможет узнать зимних садовых птиц и установить по их внешнему виду и щебетанию, к какому виду они относятся. В приложении есть изображение, краткое описание пернатых и запись их пения. Особо хотелось бы отметить высокое качество иллюстраций. Кстати, знали ли вы, что зимой в наших парках и садах почти столько же синиц, сколько людей, проживающих в Эстонии? Выходите на свежий воздух и наблюдайте за птицами! Это приложение можно скачать как на телефоны iOS, так и Android.

Kõnele – уникальное в мировом масштабе мобильное приложение, способное распознавать эстонский язык. Результаты тестирования показали: с его помощью можно осуществлять поиск информации, пользоваться э-почтой, составлять сообщения, делать заметки и отдавать приказы мобильному телефону. Приложение даже распознает эстонские буквы с точками наверху. В настоящее время появляется всё больше умных устройств, реагирующих на голосовые команды (например, Amazon Alexa, Google Home и т.п.), и поэтому важно, чтобы они также могли понимать и эстонскую речь. На пороге Дня независимости Эстонии приятно констатировать, что у нас теперь появилось решение, которое вносит конкретный вклад в сохранение эстонского языка. Великолепная разработка! Надеемся, что вскоре появится версия и для операционной системы iOS.

Lipuaabits – настоящая азбука применения эстонского флага. Известно ли вам, что каждый из нас имеет право вывешивать эстонский государственный флаг хоть ежедневно в честь какого-то важного личного события? Приложение напомнит, в какие дни надо вывешивать государственный флаг, разъяснит их содержание и научит, как правильно ухаживать за флагом. Кстати, при ближайшем изучении приложения выяснилось, что в этом году впервые будут вывешены флаги и на День ветерана, 23 апреля. Подходит для операционных систем iOS и Android.

Eestimaa piltkaardid – сборник нарисованных карт Эстонии, где указаны 189 населенных пунктов, 207 природных объектов и 170 достопримечательностей. Веселая возможность для детей и взрослых изучать свою страну с помощью навигации сразу по двум картам. Пока есть приложение только для iOS-телефонов.

Labl – очень толковое познавательное приложение для детей старше четырех лет, которое помогает в игровой форме учить слова и выражения на эстонском языке. Состоит из трех отдельных мини-игр: «Слова», «Буквы» и «Разговоры», которые отличаются по степени сложности. Важно отметить, что Labl – не просто детская игрушка, а самое настоящее учебное пособие. Разработчики приложения обещают, что в ближайшее время оно будет дополнено новыми функциями и возможностями. На сегодня можно использовать только в телефонах на платформе iOS.