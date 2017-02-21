Студия Postimees: Ээрик-Нийлес Кросс – какие сигналы поступают из Мюнхена и Киева?

Эркки Баховски: мюнхенские ожидания и реальность

Высказывания президента США Дональда Трампа во время выборов относительно НАТО и его европейских союзников создали у нас впечатление, будто прежняя внешняя политика Эстонии, ставившей на Америку, провалилась.

Яна Тоом ответила Жириновскому, который готов баллотироваться в президенты Эстонии, и прокомментировала итоги Мюнхена

Депутат Европарламента Яна Тоом приняла 19 февраля участие в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», ответив в том числе и на согласие председателя ЛДПР Владимира Жириновского баллотироваться в президенты Эстонии. «С учетом того, что там население — миллион 300 тысяч, из них 300 тысяч – это члены ЛДПР, русскоязычное население. Вы же согласны», — пояснил он.

Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России.

Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга

«С соседями нужно общаться и ездить в гости. Это должно быть частью государственной политики. Не нужно бояться, что россияне потребуют от нас что-то взамен», - подчеркнул в студии Postimees финансист Индрек Нейвельт. Смотрите видео!

Райво Варе: контакты с Россией помогут разрядить атмосферу

«Контакты с российским бизнесом нужно налаживать регулярно, на постоянной основе. Я скептически отношусь к тому, что можно совершить скачкообразный прорыв в отношениях», - отметил в студии Postimees предприниматель Райво Варе. Смотрите видео!

Владимир Юшкин: России придется плясать под дудку Америки

Америка будет разговаривать с Россией с позиций силы, утверждает директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин. В интервью Rus.Postimees эксперт подчеркнул: «Трамп – жесткий переговорщик, который ради прибыли готов рисковать». Смотрите видео!