Студия Postimees: Ээрик-Нийлес Кросс – какие сигналы поступают из Мюнхена и Киева?

Смотрите интервью в 12.00! Позже беседа будет доступна в записи.
- В Мюнхене стало понятно, что США будут поддерживать НАТО, но европейцы должны за это платить. Сможет ли Вашингтон заставить платить Германию, которая захлебывается волной мигрантов?
- Евросоюз очень много тратит на беженцев – это тоже вклад в безопасность. Не обозначился ли здесь конфликт интересов?
- Политическая Эстония ратует за продление санкций. А бизнесмены призывают к тому, чтобы общение с восточным соседом стало частью государственной политики. Где же выход?
- Зачем Ээрик-Нийлес Кросс ездил в Киев?