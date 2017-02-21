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Прямой эфир: 12.00

Студия Postimees: Ээрик-Нийлес Кросс – какие сигналы поступают из Мюнхена и Киева?

Елена Поверина
Елена Поверина
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По каким правилам продолжит жить Европа? Эксперт по безопасности, член парламентской комиссии по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), только что вернувшийся из Киева, ответит на вопросы Postimees в прямом эфире.  

Смотрите интервью в 12.00! Позже беседа будет доступна в записи. 

  • В Мюнхене стало понятно, что США будут поддерживать НАТО, но европейцы должны за это платить. Сможет ли Вашингтон заставить платить Германию, которая захлебывается волной мигрантов?
  • Евросоюз очень много тратит на беженцев – это тоже вклад в безопасность. Не обозначился ли здесь конфликт интересов?
  • Политическая Эстония ратует за продление санкций. А бизнесмены призывают к тому, чтобы общение с восточным соседом стало частью государственной политики. Где же выход?
  • Зачем Ээрик-Нийлес Кросс ездил в Киев?
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