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Трамп собрался заключить сделку с Россией

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Президент США Дональд Трамп попытается заключить сделку с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам, заявил журналистам пресс-секретарь президента Шон Спайсер на брифинге во вторник. Представитель Белого дома выразил надежду, что Трампу в этом поможет его опыт бизнесмена и переговорщика, передает Newsru.com.

"Трамп дал совершенно ясно понять, что, если он сможет заключить сделку с Россией - что последние несколько администраций пытались совершить (и не смогли) - он сделает это, а если не сможет, то не будет. Он будет стараться, и я думаю, что его успех как бизнесмена и переговорщика следует рассматривать в качестве положительного знака того, что он в состоянии сделать это, - отметил пресс-секретарь. - Если это в интересах США, то он заключит сделку".

"Он понимает, что если сможет найти общий язык в сфере борьбы с "Исламским государством", в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы, - то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией", - указал Спайсер.

На прошлой неделе во время пресс-конференции в Белом доме глава американской администрации заявил: "Если США и Россия на самом деле поладят, если между ними установятся хорошие отношения, это будет хорошо, а не плохо". О намерении поладить с Россией и Владимиром Путиным Трамп также неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании. При этом ключевые сотрудники его администрации - госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис - заявляли, что речи об отмене санкций против России и более широком военном сотрудничестве не идет.

Шойгу не против наладить сотрудничество в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявлял, что Вашингтону и Москве ничто не мешает начать совместные действия против террористов в сирийской Ракке - главном городе, который остается под контролем ИГ.

"Наша задача - объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник - международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника", - цитирует министра ТАСС.

"Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке", - предположил Шойгу.

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