В Раквере разразился скандал из-за фестиваля ЛГБТ-фильмов (видео)

Программа "Radar" спросила местных жителей, что они по этому поводу думают.

"Раквере - не какая-нибудь столица для педиков, - заявляет Хейно, носящий берет со знаком освободительной войны. - Ничего хорошего, но Ансип сказал, что это семья, когда два мужика спят под одним одеялом".

"Когда один мужик вставляет другому в зад, это нехорошо", - добавляет Арви.

Фестиваль организуют Теэт Суур и Кейо Соомельт. Это первый случай, когда сексуальные меньшинства в Эстонии планирует публичное мероприятие.

Теэт Суур с 2013 года - городской художник Раквере. Он - автор знаменитых рождественских елок, о которых писали даже зарубежные СМИ. Кейо Соомельт занимается музыкой. Сейчас он руководит четырьмя разными хорами в Вирумаа, он был главным дирижером последнего панковского певческого праздника в Раквере.

"Я не начинаю разговор с того, что говорю: здравствуйте, я Кейо, я - гей, - говорит Кейо о себе. - Я не чувствовал прямой дискриминации. Было, конечно, такое, что иду где-нибудь, а за спиной шепчут: смотри, педик. Но это больше проблема тех, кто так говорит. Я ведь не хожу и не показываю на людей пальцем: хехе, гетеро".

15 февраля в 15.00 в раквереском горсобрании прошло обсуждение, стоит ли выделить на запланированный Сууром и Соомельтом кинофестиваль 1500 евро.

Раквереская культурная комиссия решила, что на фестиваль стоит выделить деньги. Однако горсобрание, которое обычно доверяет комиссии, на этот раз ее решение не поддержало. Руководитель культурной комиссии пастор Тауно Тоомпуу в ответ на это покинул зал горсобрания. Член горсобрания Велво Вяли поднялся и на повышенных тонах спросил, как горсобрание может решить выделять на фестиваль деньги или нет, если никто не знает, каким будет содержание фильмов.

Социал-демократ Раннар Васильев на это иронически заметил, что горсобрание собирается заниматься цензурой, на что председатель горсобрания Тоомас Варек сказал, что только Васильев считает, что они должны заниматься цензурой.

Эмоции бушевали не только в зале, но и перед зданием горуправы, где EKRE организовала митинг против ЛГБТ-фестиваля. На место пришли около 30 противников сексуальных меньшинств.

"Этот фестиваль нам в Раквере не нужен. Делайте его где-нибудь в Европе", - заявляет житель Раквере Арне Пикхоф.

"Раквере не какой-нибудь город педиков!" - кричит участвующий в пикете Таймо Хейнберг.

"В новом кинотеатре не пройдет гомо..." - другой участник пикета Арви не успевает закончить, потому что его перебивает Таймо: "Нет-нет, это ужасно! Ужасно!"

Протестующие кричат, хотя на самом деле даже не знают, с чем они борются. Да и сами организаторы фестиваля, по правде говоря, этого пока не знают, потому что еще не определились с программой.