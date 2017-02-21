Предполагается, что за всплеском радиации могут стоять секретные ядерные испытания в России либо фармацевтическая промышленность, передает The Independent.

По словам экспертов, речь идет о радиоактивном изотопе йод-131, который зафиксирован по всей Европе, однако его концентрация пока невысока. В январе следы йода-131 обнаружили в Норвегии недалеко от границы с Кольским полуостровом, откуда он распространился в другие страны. Для установления первоначального источника радиации в Европу были переброшены американские разведывательные самолеты, однако найти источник пока не удалось.

По мнению экспертов, йод-131 мог попасть в атмосферу Норвегии, а оттуда распространиться далее, в результате секретных испытаний в России. Йод-131 содержится в атомных бомбах и в местах проведения ядерных испытаний. Он был зафиксирован в атмосфере после аварий в Чернобыле и на Фукусиме.

Радиоактивный йод также используется при лечении эндокринных и онкологических заболеваний. Поэтому распространение йода может указывать и на масштабную утечку из фармацевтической фирмы, о которой предприятие не сообщило государству.

Однако данные о том, на каком заводе это могло произойти, отсутствуют.

По словам французских ядерных экспертов, концентрации йода далеки от тех, которые угрожают здоровью человека.