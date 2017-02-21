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Эти пять комнатных цветов заменят вам снотворное

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Если вы не можете уснуть, не считайте овечек, не глотайте таблетки, а поставьте в спальню правильные цветы. 

Чтобы улучшить сон, используют различные приемы: удобный матрас, приятное для тела постельное белье, темнота и приток свежего воздуха... Не следует забывать и о комнатных цветах, которые тоже могут помочь, пишет Kodu

1. Щучий хвост, или сансевиерия

Фото: www.flickr.com

Для хорошего сна требуется воздух, обогащенный кислородом. Обычно комнатные растения вырабатывают кислород только днем, однако щучий хвост не перестает заниматься этим полезным делом и ночью. Именно поэтому это растение чрезвычайно подходит для спальни. 

2. Лаванда

Фото: www.flickr.com

Запах лаванды успокаивает, поэтому она очень подходит для спальни. Высушенные цветы обладают еще более сильным воздействием.  
Но лаванда - светолюбивое растение, и если у вас очень темная спальня, держите ее хотя бы на подоконнике. 

3. Спатифиллум, или Женское счастье

Фото: www.flickr.com

Этот цветок поглощает вредные примеси формальдегида, бензола, трихлорэтилена, химикатов, различных очистителей и растворителей. Одно из самых известных растений, применяемых для очистки воздуха от паров спирта, ацетона. По некоторым данным, уничтожает споры плесени. В общем, не растение, а воздухоочиститель!  

4. Гардения

Фото: www.flickr.com

Чудесный запах гардении обладает успокаивающим воздействием. Препараты из этого растения используются при стрессах, бессоннице и переутомлении. 

5. Розовый жасмин

Фото: www.flickr.com

Следующий душистый цветок. По некоторым источникам, в сезон цветения жасмина несколько веточек около кровати усыпят вас, как по мановению волшебной палочки. Другие источники утверждают прямо противоположное. Решайте сами! 

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