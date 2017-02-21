Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Кохтла-Ярве началась массовая деприватизация квартир

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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Обесценившиеся и обросшие долгами квартиры в жилых домах Кохтла-Ярве будут и дальше переписываться в собственность государству. Минфин подсчитал: если за прошлые годы в целом по Эстонии случалось в среднем 10 отказов от недвижимости в год, то в 2016 году отказов было 38, а за один месяц нового года и того больше - в основном в Ида-Вирумаа.

Своим решением от 31 января городское собрание Кохтла-Ярве отказалось от 31 пустующей муниципальной квартиры. Горуправа до этого неоднократно объявляла публичные торги по их продаже, однако торги были признаны неудавшимися по причине отсутствия предложений. Содержание конкретно этих пустующих квартир обходится в 45232 евро за год.

Аналогичным путем теперь решили идти и квартирные товарищества Кохтла-Ярве - они будут за бесценок выкупать проблемные квартиры у собственников, накопивших долги, и тоже переписывать это жилье государству. Вероятно, прямо с долгами.

Член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации руководителей квартирных товариществ Елена Мутонен отмечает, что действующие законы не ограничивают возможность в передаче государству квартир с задолженностью, за исключением ипотечных квартир. "Нотариус не имеет права выдвигать какие-либо требования в отношении дарителя квартиры и не имеет права отказать в сделке из-за задолженности", - сказала она на днях уездной газете Ида-Вирумаа "Северное побережье".

"Квартирные товарищества долгое время надеялись на то, что государство обратит внимание на существующие проблемы по востребованию долгов: на ипотеки, на живущих за рубежом владельцев квартир, на коллективную ответственность жильцов дома за долги, - говорит Мутонен. - Но в ответах со стороны официальных лиц давались лишь рекомендации по решению проблемы, то, что уже давно квартирными товариществами было проделано. Теперь остается последний шанс - избавиться от невостребованной жилой площади путем деприватизации".

Аналогичным образом вполне могут пойти и сами собственники квартир, не перекладывая на плечи товариществ. Так, в многострадальном доме по кохтла-ярвеской улице Уус, 9 пенсионерка Екатерина Луневская сказала, что если дом на следующую зиму останется без отопления, то она будет вынуждена найти себе другое жилье, а это передать государству. "Одну зиму мы уже жили без отопления из-за чужих долгов, теперь отопление есть, но долги за него снова копятся, так что, скорее всего, нам его не дадут. Придется уходить из дома".

Надежду на то, что массового отказа от квартир в пользу государства происходить все же не будет, высказал министр государственного управления Михаил Корб. Комментируя январское решение горсобрания Кохтла-Ярве, Корб признал, что это первый случай, когда местное самоуправление, задача которого – заниматься организацией жилищного и коммунального хозяйства на своей административной территории, уступает государству сразу несколько десятков опустевших квартир. Министр выразил надежду, что другие местные самоуправления и частные собственники массово не последуют такому примеру. "Отказ от недвижимости - это не решение, но он демонстрирует, что проблема переросла местное самоуправление, и в данной ситуации необходимы вмешательство государства и комплексный анализ данного вопроса", - сказал Корб.

В Министерстве финансов подтвердили, что, согласно Закону о вещном праве, каждый собственник может отказаться от недвижимой собственности, и она перейдет государству, представителем которого является Минфин. Этой возможностью частные собственники пользовались и раньше: если в 2013-2015 годах было в среднем 10 отказов от недвижимости в год, то в 2016 году таких отказов было 38. Типичными недвижимостями, от которых собственники отказывались в прошлые годы, были расположенные в развиваемых зонах незастроенные территории под дороги и улицы, а также территории, где должны были устанавливать электрощиты.

Однако в 2016 году выросло число отказов от жилья, и государству передали 16 квартир, из которых 11 находятся в Ида-Вирумаа. Уже в начале 2017 года государству было передано или находится в процессе передачи 58 квартир: 4 отдельные квартиры от частных собственников, 31 квартира от города Кохтла-Ярве, два незаселенных многоквартирных дома с 12 квартирами от частного собственника в волости Мартна. Типичная причина передачи квартир - собственникам не под силу оплачивать расходы, связанные с содержанием квартир, и квартиры невозможно продать из-за отсутствия спроса.

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