Иванов: я пойду на парад, потому что у нас с эстонцами военное братство

Я пойду смотреть парад Сил обороны в пятницу, потому что там будут маршировать мои друзья. Момент, когда ты произносишь слова присяги, у тебя не отнять, и ты его не сможешь забыть. Я знаю, что многие думают, что армия нам не нужна и все это зря. Это неправда, и вот почему.

Сейчас я резервист - я служил так давно, что люди, с которыми я вместе тянул лямку, - уже капитаны, майоры и прочие полковники. Рихо Террас, нынешний главком, - мой второй главком. Я все еще рядовой и, наверное, никогда не стану капралом, да и зачем? Как известно, лучше дочь - шлюха, чем сын - капрал (армейская шутка).

Я пойду на парад, потому что это нужно ребятам, которые будут маршировать по улицам города. Это я им должен. Участие в параде - это нагрузка. Нагрузка, помимо обычной работы солдата, а служба - это такая работа, что иногда, правда, нет слов.

Я не хотел в армию, я служить не хотел, но больше этого я не хотел лгать. Лгать, что у меня что-то там болит или отваливается или что у меня семья и беременные женщины. Таких в рядах очень много, которые не хотели лгать, и мы их увидим на этом параде. От службы очень, очень (!) просто откосить. Знакомый доктор или даже медсестра - и всё. Ты в дамках, то есть в армию не идешь, не покидаешь свое программирование или что у тебя там, финансы или политику.

Для меня служба была полезна: я познакомился с Эстонией. Со всеми этими Анти и Тоомасами. Хуторская Эстония - совсем другая история, это тебе не Нарва, не Кохтла и не Таллинн. Да, оказалось, что они легко стучат, они думают в другом направлении, но - они тоже здесь живут. И, окончив службу, ты как-то перестаешь делать различия. Увидев в трамвае парня (а уже иногда и девушку) с нашивкой артиллерийского батальона, я всегда автоматически скажу “Tere jõudu” и получу кивок в ответ, и обсужу то, как же страшно было служить при Асберге (он уже много лет не имеет доступа к молодежи, но является легендой до сих пор), мы побазарим о том, что Метсавас зря ушел в штаб, а может и не зря, и как же нам кисло оттого, что Праткунаса и Лупанова переманил Кайтселийт.

Я пойду на парад, потому что братство - это не чувство. Это факт.

24 февраля, в День независимости Эстонии Rus.Postimees покажет прямую трансляцию телеканала ETV+ с военного парада. Следите за нашей программой, отметим годовщину независимости вместе!