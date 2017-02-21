В спорткомплексе в Пярну вспыхнул пожар

В 20.28 в Кризисный центр поступило сообщение о загоревшемся в подвальном этаже спортивного здания на улице Раба вентиляционном трубопроводе, сообщил Спасательный департамент.
Пожар потушили к 21.27, в результате инцидента никто не пострадал.
Во вторник вечером в спортивном комплексе в Пярну вспыхнул небольшой пожар, люди не пострадали.
В 20.28 в Кризисный центр поступило сообщение о загоревшемся в подвальном этаже спортивного здания на улице Раба вентиляционном трубопроводе, сообщил Спасательный департамент.
Пожар потушили к 21.27, в результате инцидента никто не пострадал.
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