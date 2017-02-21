Янукович открестился от своей просьбы ввести войска на Украину

"Я не просил вводить войска на Украину. Это не так", - заявил он и добавил, что не писал об этом письмо Путину, передает Newsru.com. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - заявил экс-президент. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".

Он пояснил, что главной целью при этом было "остановить банды нелегалов (незаконных вооруженных формирований), которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе". "Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", - заключил экс-президент.

Янукович бежал с семьей с Украины в конце февраля 2014 года после акций протеста в центре Киева. 22 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором говорилось, что действующий президент самоустранился от исполнения обязанностей. Полномочия президента были переданы спикеру Рады Александру Турчинову. 25 мая 2014 года состоялись досрочные выборы главы государства, на которых победил Петр Порошенко.