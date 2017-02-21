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Фото: Kalev Spa в июне закроют

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Утвержден амбициозный и масштабный проект, в ходе которого планируется полностью обновить водный центр и значительно расширить отель и ресторан. Стоимость проекта - пять миллионов евро.

По словам менеджера по маркетингу Kalev Spa Меэли Ээльмаа, этим летом реновации подвергнется каждый элемент водного центра – начиная с раздевалок и заканчивая бассейнами.

«Руководствуясь пожеланиями клиентов, в процессе работ будут добавлены аттракционы, зоны релаксации, бани и джакузи – как внутри водного центра, так и на террасах, – сказала Ээльма. – Поскольку Kalev Spa всегда славился своими бассейнами, мы обязательно сохраним 50-метровый бассейн, не меняя его глубины – он абсолютно незаменим для тренировок пловцов и организации соревнований. Поскольку открытый в 2006 году водный центр Kalev Spa еще никогда не подвергался столь масштабной реновации, на время проведения работ центр будет временно закрыт. Kalev Spa закроется в июне и вновь откроется после завершения ремонта осенью этого года».

Kalev Spa обновится. Фото:  Allianss Arhitektid

В ходе капитального ремонта будут полностью обновлены раздевалки и душевые вместе со шкафчиками, а также помещение бассейна. Добавятся детская зона для водных игр, новый бассейн для малышей, помещение для проведения детских праздников, еще один хамам и сауна с низкой температурой, а также водная горка. Три имеющиеся горки станут более эффектными, а 25-метровый бассейн будет перестроен в релаксационный бассейн с круговым течением и массажными фонтанами.

Kalev Spa обновится. Фото: Allianss Arhitektid

Фото: Allianss Arhitektid

Отдельно будет создан тихий центр саун и релаксации, предусмотренный для взрослых посетителей, предпочитающих отдыхать в более спокойной обстановке. Над фойе водного центра будет построена открытая летняя терраса и зона для загара, а у нынешней террасы появятся стеклянная крыша, и на ней будут установлены две новых наружных ванны и можжевеловая сауна.

Обновится и гостиница Kalev Spa. Фото:  Allianss Arhitektid

В отеле появится восемь дополнительных комнат с видом на Старый город и 12 комнат с видом на парк – таким образом вместимость отеля повысится на 20%. В парке будет возведена пристройка к ресторану, благодаря чему площадь ресторана будет увеличена примерно на половину. Тренажерный зал спортивного клуба и зал для групповых тренировок станут более просторными, чем прежде – появятся пятиметровый сводчатый потолок и помещения с видом на Старый город на новом промежуточном этаже. В общей сложности, благодаря пристройке и сооружению промежуточного этажа, площадь Kalev Spa увеличится на 1400 квадратных метров.

Фото:  Allianss Arhitektid

По словам автора проекта расширения и реновации, архитектора архитектурного бюро Allianss Arhitektid Инги Раукас, здание водного центра Kalev Spa является одним из важных символов Таллинна. «Именно поэтому при обновлении здания мы будем руководствоваться привлекательным обликом бассейна и водного центра, обеспечим прозрачность и легкость. Во внутреннем оформлении и дизайне мы примем за основу урбанистическую среду и природные материалы, –  сказала Раукас. – Архитектурное решение террас и внутренняя архитектура нового ресторана обусловлены в первую очередь наружным обликом здания и призваны создать целостное пространственное впечатление, включающее парк. Внутреннее пространство здания светлое и близкое к природе в крупных помещениях, тогда как в небольших помещениях используется больше материалов и красок. Это сделано, чтобы разграничить зоны для занятий спортом и релаксации».

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