Преступники все чаще сбегают из Эстонии за границу

Были случаи, когда люди сбегали из Эстонии даже после приговора суда, однако лицам, отправляющимся за границу в надежде пробыть там до тех пор, пока преступление не потеряет актуальность, стоит знать, что на то время, пока они избегают закона, дело "ставят на паузу".

Стоит помнить и о том, что вступившие в конфликт с законом за границей, например, при пьяном вождении, не смогут избежать наказания на родине: если Эстония считает произошедшее преступлением, страны могут обменяться уголовными делами. Сложнее дело обстоит с проживавшими в Эстонии российскими гражданами, которые прячутся от наказания за восточной границей, так как Россия не выдает зарубежным странам своих граждан.

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