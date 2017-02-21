Утверждена детальная планировка окрестностей Котла культуры

Планировка предусматривает строительство на территории размером 1,24 гектара трехэтажного и до шести четырехэтажных жилых домов, а также офисного здания высотой до четырех этажей. Ныне существующее на этой территории здание можно будет приспособить для коммерческих целей.

Планируемый участок находится в признанной памятником археологии зоне поселения 13-16 веков, попадает в границы охранной зоны Старого Таллинна и сектора обзора с мола Катарины на Старый город, что во многом определяет особенности детальной планировки. Характер этой местности изменится коренным образом: вместо оборонных и производственных зданий, огражденных бетонными стенами, появятся гармонирующие с низкоэтажным и изобилующим зелеными двориками районом Каламая новые здания, окруженные зеленью. Имеющееся здание, построенное из известняка, будет восстановлено снаружи в первозданном виде.