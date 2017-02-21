В Тартуской тюрьме пожизненный заключенный порезал охранника бритвой

Случай произошел в прошлый вторник, 14 февраля: заключенный вынул из бритвы лезвие и напал на охранника. Против нападавшего была применена сила, на него надели наручники. Охранник получил ранения лица и шеи, ему была оказана первая помощь. Тюремная администрация ввела в отношении агрессора более строгий контроль и возбудила уголовное дело.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик заявила Postimees, что имя нападавшего заключенного во время уголовного расследования не будет обнародовано.

На прошлой неделе в эстонских тюрьмах произошло еще одно нападение на охранника, когда в Вируской тюрьме считающийся опасным заключенный напал на сопровождавшего его охранника и несколько раз ударил его кулаком в лицо. Охранникам пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. Врачи установили у пострадавшего охранника наличие гематом и кровотечение и оказали ему первую помощь. Тюрьма возбудила по факту происшествия уголовное дело.