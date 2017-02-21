День независимости в музее под открытым небом – будет и сражение!

13:00 - постановка танцевального клуба Koit «Peos» в корчме Колу.

14:00 – реконструкция исторического сражения на деревенской площади «Зима 1919 года – рождение Эстонской Независимости»

«Раздаются выстрелы. На хутор прибегают несколько эстонских солдат (ополченцев). Один из них ранен в стычке с Красной Армией. Хуторяне оказывают помощь раненому, затем прячут солдат.

Спустя некоторое время появляются отряд Красной Армии, их интересует, есть ли на хуторе посторонние. Хуторяне не выдают солдат, однако, красноармейцы находят вещи со следами крови…

О дальнейшей судьбе защитников Эстонской земли Вы узнаете на мероприятии».

С 11:00 до 16:00 - в здании школы Куйе будут мастерить символические ленты в национальных цветах. На хуторе Хярьяпеа хозяйки будут готовить закуски к торжественному мероприятию в честь годовщины Эстонской Республики. На хуторе Сепа в честь скорой Масленицы будут мастерить подвязки. В корчме Колу вы сможете отведать народные блюда, а в магазине Лау приобрести посуду в стиле 30-х годов для украшения праздничного стола.