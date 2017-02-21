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Порошенко заявил об угрозе российского военного вторжения2

"Интерфакс"
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о сохранении угрозы полномасштабного военного вторжения России на Украину и о наращивании российского военного присутствия у украинских границ.

"Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе - она нависает по всей линии границы с Россией и даже больше", - сказал Порошенко на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ в среду в Киеве.

По словам главы государства, в непосредственной близости к украинским границам РФ развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек. "Около 470 танков, более 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля", - перечислил он военную технику.

"Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинется на нас", - заявил Порошенко.

Он добавил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли 2608 украинских военнослужащих, 2200 из них - из состава Вооруженных сил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвторжениеПетр Порошенкороссияукраина
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