Верховный суд РФ освободил Ильдара Дадина

Коржинек объяснил позицию генпрокуратуры тем, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу и поэтому уголовное дело нельзя было заводить, передает Deutsche Welle.

Адвокат Алексей Липцер пояснил журналистам, что Дадина отпустят, когда в колонию придет постановление Президиума Верховного суда РФ с печатью. Адвокат Ксения Костромина уточнила, что закон не регулирует этот срок, передает портал "Медиазона".

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Эта статья была введена в РФ в 2014 году по инициативе группы депутатов от "Единой России" и "Справедливой России". В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил по данной статье Дадина к трем годам лишения свободы. Позднее этот срок был сокращен на полгода. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки и регулярные избиения в исправительной колонии ИК-7 в Сегеже, после чего, спустя несколько месяцев, был переведен в ИК-5 в Алтайском крае.

В январе 2017 года Дадин обратился в Конституционный суд РФ с требованием признать статью 212.1 противоречащей конституции страны. КС с этим требованием не согласился, однако постановил пересмотреть приговор Дадину, поскольку на момент рассмотрения его уголовного дела решения по его административным нарушениям не вступили в законную силу.