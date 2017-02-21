Американский интернет-портал советует применить на практике один старый русский обычай

Например, до редакторов популярного портала Houzz дошла информация, что зимой в России выносят ковры во двор, укладывают на снег вниз лицевой стороной и выбивают специальными выбивалками. Такой вид чистки ковров хорошо известен многим эстонцам, а вот для американцев это – чистой воды экзотика. Houzz рекомендует почистить ковры снегом всем тем своим читателям, у кого во дворе он есть.

Оказывается, как поняли американцы, такой способ гораздо эффективнее, чем чистка ковров химическими средствами, а также принесенный со двора ковер придает воздуху в комнате зимнюю свежесть.

Для тех наших читателей, кто забыл, как это делается, публикуем подробную инструкцию.