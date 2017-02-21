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Получив новую судимость, руководитель AS Narva Soojusvõrk подал в отставку

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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В предприятии, входящем в состав Eesti Energia и обеспечивающем теплом город Нарва произошли серьезные кадровые изменения. Один из членов правления дочернего предприятия госфирмы подал в отставку после того, как суд признал его вину в совершении уголовно наказуемого преступления. 

Обвинительный приговор по делу теперь уже бывшего члена правления AS Narva Soojusvõrk Сергея Соболева был вынесен в порядке договорного делопроизводства 19 января. Суд признал, что Соболев совершил преступление по статье 424 Пенитенциарного кодекса и должен отбыть наказание в виде девяти месяцев лишения свободы. Кроме того, ему назначен внушительный штраф. Суд учел все обстоятельства и постановил не применять к Соболеву реального наказания, а заменил его уловным с двухлетним испытательным сроком.

К счастью, преступление Соболева не имело никаких возможных и страшных последствий, нет в нем и потерпевших. Уголовное дело было возбуждено потому, что он был пойман за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, степень которого выразилось в 1,1 промилле. Свою роль сыграло и то, что это не первое подобное нарушение осужденного – в приговоре сказано, что он ранее он уже имел одну уголовную судимость. По данным Rus.Postimees в 2015 году также был пойман пьяным за рулем и тогда был наказан штрафом в размере 1790 евро.

В приговоре сказано, что за содеянное, кроме срока и штрафа, Соболев лишен водительских прав на полгода. И это еще не все. Осужденный ездил на автомобиле Nissan X-Trail, который был взят им в лизинг, а потому до конца срока выплат принадлежал банку Nordea. Решением суда, Соболев лишен права ответственного пользования этой машиной, и теперь она будет возвращена собственнику – банку.

Приговор был вынесен 19 января, а уже 20 февраля в бизнес-регистре появилась информация о том, что Соболев больше не является членом правления AS Narva Soojusvõrk. Мы связались с пресс-секретарем предприятия Марией Кулламяги. «14 февраля председатель правления Narva Soojusvõrk Сергей Соболев подал заявление об уходе председателю совета Narva Soojusvõrk Тыну Аасу, которое было утверждено в тот же день. На данный момент объявлен конкурс на место руководителя предприятия Narva Soojusvõrk, - сообщила Кулламяга. - До назначения нового руководителя исполняет обязанности председателя правления Narva Soojusvõrk член правления Enefit Energiatootmine Артем Молодцов».

 Мы также поинтересовались, если вторая судимость могла стать причиной отставки члена правления, почему, имея первую, он продолжал занимать высокую должность в дочерней фирме госпредприятия? «Сергей Соболев был в криминальном порядке наказан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хотя законодательные акты не запрещают человеку, имеющему подобное наказание работать, в том числе на руководящей позиции, Eesti Energia как работодатель не приемлет подобного безответственного поведения, поэтому заявление об уходе было сразу акцептировано», - объяснила пресс-секретарь.  

К сожалению, до самого Сергея Соболева, который в течение двух дней не брал трубку мы не смогли дозвониться.

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