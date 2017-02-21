Иванова: без первого номера в ласнамяэском списке Сависаар не согласился бы участвовать в выборах

Иванова сказала BNS, что лично встретилась с Сависааром в воскресенье, то есть накануне заседания Таллиннского совета Центристской партии. По словам Ивановой, она сообщила Сависаару, что на повестке дня совета находится пункт об утверждении первых номеров избирательных списков округов. «Сависаар попросил меня предложить возглавить его кандидатурой ласнамяэский список», - сказала она.

По словам Ивановой она устно представила кандидатуру Сависаара на заседании совета. По ее словам, кандидатуру не обязательно представлять письменно, достаточно устного предложения. «Разумеется, этого [устного предложения] достаточно, иначе кандидатуру [ Сависаара] не вынесли бы на голосование», - сказала Иванова. Она отметила, что из всех участников заседания только старейшина Кристийне Вадим Белобровцев поинтересовался, не должен ли присутствовать и сам кандидат.

«Михаил Кылварт также не подал письменного согласия», - добавил Иванова.

Иванова также предложила сделать первым кандидатом ласнамяэского избирательного списка Яну Тоом. Сависаар не принимал в заседании участия, но Тоом, по словам Ивановой, присутствовала.

По словам Ивановой, на заседании на голосование вынесли три кандидатуры: Кылварта, Тоом и Сависаара. «Не было проблем ни с чьим выдвижением», - сказала она.

Кандидатура Кылварта набрала десять голосов, а Сависаара — один. По словам Ивановой, она проголосовала за Сависаара. Тоом не набрала ни одного голоса.

«Я могу догадаться, какой ответ получила бы», - сказала Иванова в ответ на вопрос, мог бы Сависаар участвовать в муниципальных выборах по ласнамяэскому списку, будучи не на первом месте в нем.

«Вряд ли человек, который поставил рекорд и на выборах принес партии около 40 000 голосов, будет после подобного голосования согласен выдвигаться в Таллинне, - сказала Иванова. - Как и Яна Тоом, которая набрала на выборах в Европейский парламент более 25 000 голосов и тем самым также поставил рекорд, вряд ли и она теперь согласится [участвовать в выборах в Таллинне ] » .

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал во вторник в передаче «Актуальная камера», что единственной на заседании таллиннского совета партии о намерении Сависаара участвовать на выборах говорила только Ольга Иванова.

«Все остальные общавшиеся с ним [Сависааром ] люди говорят, что он не хочет, не принимал решения, что, конечно, не является окончательным, но он сейчас не очень заинтересован в этой теме», - добавил Ааб.

«Он [Сависаар ] несколько раз беседовал на эту тему и с Юри Ратасом и другими членами правления. Поэтому и от Юри Ратаса не поступало предложения возглавить кандидатурой Сависаара избирательный список какого-либо округа», - сказал Ааб.