Современное лечение: от рака может помочь зимняя спячка

Физик Института Тренто Марко Дуранте полагает, что это замедлило бы рост раковых клетов и заставило бы нужные клетки более эффективно сопротивляться радиации.

Глубокий сон и низкая температура замедляют все процессы, происходящие в теле, в том числе ритм сердцебиения и дыхания, обмен веществ и усвоение кислорода. Замедление происходит даже на уровне генов и белков. По словам Дуранте, представившего результаты своего исследования на научной конференции в Бостоне, оно способствует лечению рака, пишет New Scientist.

Дуранте говорит преимущественно о тех людях, болезнь которых находится уже в четвертой стадии, когда метастазы беспрепятственно развиваются по всему телу. По его словам, такое состояние наблюдается примерно у половины всех онкобольных. Большинству из них уже практически не помочь.

“Не каждую развитую опухоль можно удалить хирургическим путем или убить с помощью радиации – пытаясь убить пациента, мы можем убить пациента. Если же пациента искусственно ввести в состояние спячки, замедлится и распространение рака и это даст больше времени на лечение, тем более, что тело может лучше сопротивляться радиации”, - поясняет Дуранте.

Однако метод Дуранте имеет существенный недостаток: человека невозможно безопасно погрузить в сон. Однако ученый верит, что в течение десяти лет это станет возможным. Уже сейчас с помощью стимуляции мозга можно погружать в сон крыс и, поскольку ученые понимают, как это происходит, могут быть изобретены лекарства, которые будут оказывать такое же воздействие. Нормальная температура человека во время такой спячки снижалась бы до 13-15 градусов.

Цель Дуранте – погрузить человека в сон минимум на неделю. Это дало бы возможность применять необходимые методы лечения.

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