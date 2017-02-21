Россия испытала в Сирии 162 образца нового оружия

Среди них – новейшие авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, заявил он, выступая на заседании Госдумы в рамках правительственного часа, сообщает портал Newsru.com.

По словам Шойгу, тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты морского базирования, впервые применявшиеся в боевых условиях.

В то же время Шойгу отметил, что десять образцов показали неудовлетворительные результаты. "Какие-то из них, более того, несли опасность и угрозу тем, кто его применял", - заявил министр.