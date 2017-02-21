Для Путина составили психологический портрет Трампа

По данным NBC News, цель сбора подобной информации - подготовка Путина к первой встрече с Трампом, дата которой пока не определена. В досье анализируется поведение американского лидера за минувшие два-три месяца и особенно за последние недели, сообщил Федоров, который, по его словам, знает Трампа с 2000 года. Он отметил, что досье регулярно пересматривается. По словам Федорова, многие в Кремле считают, что Трамп рассматривает президентство как бизнес.

Нормальным для любого лидера является получение полной информации о собеседнике перед первыми переговорами, однако подготовку подробного досье о президенте США все же нельзя считать обычной практикой, отмечается в материале.

По словам Федорова и политолога Сергея Маркова, правительство Путина все больше озабочено политикой, проводимой Трампом после инаугурации, в условиях, когда Москва хочет не только улучшить отношения с США, но и добиться снятия некоторых санкций, наложенных на Россию. ​

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Кремль заказывал психологический портрет Трампа, передает "Интерфакс".

"Нет, такого не было. Кремль не заказывал психологический портрет Дональда Трампа", - заявил Песков в среду на брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.