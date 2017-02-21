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Для Путина составили психологический портрет Трампа

Rus.Postimees.ee
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Президенту России Владимиру Путину подготовили психологический портрет нового американского лидера Дональда Трампа. Об этом NBC News сообщил бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров. Досье, состоящее из семи страниц, собрали бывшие дипломаты и сотрудники администрации главы РФ. В Кремле заявили, что не заказывали психологический портрет Трампа. Об этом сообщает Newsru.com.

По данным NBC News, цель сбора подобной информации - подготовка Путина к первой встрече с Трампом, дата которой пока не определена. В досье анализируется поведение американского лидера за минувшие два-три месяца и особенно за последние недели, сообщил Федоров, который, по его словам, знает Трампа с 2000 года. Он отметил, что досье регулярно пересматривается. По словам Федорова, многие в Кремле считают, что Трамп рассматривает президентство как бизнес.

Нормальным для любого лидера является получение полной информации о собеседнике перед первыми переговорами, однако подготовку подробного досье о президенте США все же нельзя считать обычной практикой, отмечается в материале. 

По словам Федорова и политолога Сергея Маркова, правительство Путина все больше озабочено политикой, проводимой Трампом после инаугурации, в условиях, когда Москва хочет не только улучшить отношения с США, но и добиться снятия некоторых санкций, наложенных на Россию. ​

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Кремль заказывал психологический портрет Трампа, передает "Интерфакс". 

"Нет, такого не было. Кремль не заказывал психологический портрет Дональда Трампа", - заявил Песков в среду на брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

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