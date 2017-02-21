Реформисты советуют Ратасу серьезно подумать о судьбе Репс

«Майлис Репс солгала о том, что не давала интервью пропагандистскому каналу «Спутник». Достойно порицания и то, что прозвучало в интервью: оправдание депортаций политическими мотивами и обвинения эстонских политиков в том, что они создают межнациональную напряженность. При этом она сама делится разной правдой с разными аудиториями», - заявил председатель Партии реформ Ханно Певкур.

Напомним, что вчера Майлис Репс признала, что она сообщила неправильные сведения в отношении ее интервью «Спутнику». Однако, по ее заверениям, речь идет о ненамеренном введение в заблуждение.