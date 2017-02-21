Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Тоом согласна стать кандидатом в мэры Таллинна

Rus.Postimees.ee
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Евродепутат Яна Тоом согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру. 

«Если предоставится возможность заниматься реальной работой в Эстонии, то абсолютно! Я в любой момент готова уехать из Брюсселя», - сказала Тоом в ответ на вопрос BNS, согласилась бы она выдвинуть свою кандидатуру в мэры столицы.

«Но этого не произойдет. Все мы очень хорошо это знаем», - добавила Тоом, отметив разногласия в партии.

Комментируя принятое таллиннским советом Центристской партии в понедельник решение на муниципальных выборах сделать первым номером в избирательном округе Ласнамяэ Михаила Кылварта, а не Эдгара Сависаара, Тоом признала, что руководство партии, судя по всему, решило, что не нуждается в помощи Сависаара на выборах.

«Я так считаю. Голосование в таллиннском совете было формальным, оно просто подтвердило раннюю договоренность. Я считаю, что решение не спрашивать согласия самого Сависаара было неправильным, а то, что его не было на месте, не аргумент, потому что его кандидатуру все-таки выставили на голосование», - отметила Тоом.

В то же время, она заявила, что уважает решение таллиннского совета. «Все перечисленное не отменяет того обстоятельства, что решение принято и его нужно придерживаться», - сказала она.

Тоом признала, что не знает о всех планах руководства партии. «Я получаю информацию главным образом благодаря слухам, что не вполне нормально. Поэтому мне сложно комментировать, что происходит, потому что я часто не знаю, что происходит. Я знаю, что происходит в моем случае — нужен мой голос. Я сама не очень нужна», - сказала Тоом.

По ее словам, Центристская партия хотела бы, чтобы она шла по списку Пыхья-Таллиннского избирательного округа, но она пока не дала согласие. «Я знаю, что будет дальше — мне предложат возможность выставить свою кандидатуру в Пыхья-Таллинне. У меня нет такой проблемы, чтобы я осталась без предложений. Но я пока решение не приняла», - сказала она.

При этом Тоом, один из главных магнитов голосов Центристской партии, заявила, что не намерена пойти на муниципальные выборы с собственным списком.

«Я не буду составлять собственный список, моя главная дилемма в том, буду ли я выдвигаться в Таллинне и в Таллинне помогать партии или я буду выдвигаться в Нарве, - сказала Тоом. - Потому что мне зовут в оба места и я пойду туда, где меня ценят и слушают. Не туда, где со мной обращаются так, словно я вчера вступила в партию».

Тоом также заявила, что прежде всего хочет помочь Центристской партии на выборах. «Мне самой было бы лучше всего сидеть в Брюсселе и вообще не участвовать в выборах. Единственная причина, по которой я в этом участвую, это помощь партии. Но в какой мере партия нуждается в моей помощи и для чего — вот в чем вопрос», - отметила Тоом.

В то же время, Тоом заявила, что в партии нет внутренней борьбы. «Нет никакой судьбоносной борьбы. И это и не важно. Важно то, победим ли мы на выборах в этой атмосфере. Иначе эта административная победа может оказаться недолгосрочной. Если мы не сумеем договориться, кому что делать и говорить», - пояснила евродепутат.

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