Уважаемые эстоноземельцы, я обращаюсь ко всем, кто хочет считать Эстонию своим домом! В дни знаменательных событий люди мысленно подводят итоги прошедшего года, оглядываются в прошлое. Так и сегодня, в девяносто девятый день рождения Эстонской Республики. Уже и столетний юбилей не за горами. Правда, до этого большого праздника у нас есть еще год, 365 дней, за которые многое предстоит успеть, изменить к лучшему, год для работы, планирования, размышлений.

В отличие от речей предыдущих президентов, я не хочу сегодня смотреть в прошлое. Туманно журить, выговаривать и призывать к порядку безымянные партии и корпорации. Рассуждать о геополитических событиях, взывать к совести народа, сокрушаться о принятых решениях, осуждать нерадивого избирателя, и рассказывать об окружающих нас опасностях. Я хочу поговорить о нас, о сегодняшнем времени и о будущем. Помечтать вместе. Ведь ничто так не объединяет, как общие мечты!

«У меня есть мечта!» – так начиналась речь Мартина Лютера Кинга, и его слова подействовали, привели к большим изменениям в обществе. Поэтому и я с вами поделюсь своей мечтой, мечтой об Эстонии, к которой стоит стремиться.

У меня есть мечта о том, что однажды президента Эстонии будет выбирать народ, а не Рийгикогу. А в Рийгикогу мы изберем политиков, крепко связанных с общинами, а не из «партий ферм». И политики будут гордостью народа, а не предметом насмешек и презрения.

У меня есть мечта о том, что однажды в мою канцелярию придет гораздо больше предложений о награждении орденами и памятными знаками не только эстоноязычных эстоноземельцев, но и русскоязычных. А мы начнем обращать больше внимания на людей вокруг нас, которые невидимо трудятся ради нашего благосостояния, поддерживая и награждая их.

У меня есть мечта о том, что однажды я установлю дружеские и прагматичные отношения со всеми нашими соседями. И не только с непосредственными соседями, но и со множеством других стран, а наши предприимчивые люди смогут общаться и работать со всеми, без каких-либо ограничений.

У меня есть мечта о том, что однажды мы полностью освободимся от сланцевой энергетики. Эта отрасль приносит только четыре процента ВВП, и эти четыре процента ответственны за 85 процентов всех промышленных загрязнений в Эстонии. Житель Ида-Вирумаа, живущий возле сланцеперерабатывающих предприятий, умирает в среднем на три года раньше живущих в других регионах нашей страны.

У меня есть мечта о том, что однажды мы полностью перейдем на возобновляемую энергию, создадим в этой отрасли множество хороших рабочих мест и множество инноваций, повторим успех, уже достигнутый со скайпом и электронным государством, но на этот раз успех не единиц, а многих. Я хочу, чтобы мы перестали заниматься зеленым очковтирательством и сжигать дерево в сланцевых котлах.

У меня есть мечта о том, что однажды мы перестанем бездумно относиться к лесам и другим нашим природным богатствам, а решения об использовании ресурсов будут приниматься не в партийных саунах и темных курилках, а в ходе общественных обсуждений. Важные проблемы мы будем решать не с точки исключительно политической целесообразности, а с точки жизненного удобства всех нас!

У меня есть мечта о том, что Рийгикогу перестанет воспринимать гражданские петиции как чистую формальность – и начнет работать с петициями с полной серьезностью и ответственностью.

У меня есть мечта о том, что мы все вместе возведем культуру референдумов на пьедестал, внесем изменения в повседневную жизнь при помощи рациональных народных голосований на всех уровнях, особенно на муниципальном. Прямая демократия – это неотвратимость XXI века!

У меня есть мечта о том, что мы станем едины в нашей стране, при этом каждый сможет сохранить свою бесценную индивидуальность и не будет чувствовать себя на обочине, дискриминируемым или обиженным. Ведь залог нашей безопасности и процветания – именно дружеские и взаимоуважительные отношения между всеми нами, эстоноземельцами.

У меня есть мечта о том, что мы перестанем бояться изменяющегося мира и станем использовать открывающиеся горизонты себе на пользу. Став открытыми и научившись доверять молодым людям, мы создадим надежное и открытое гражданское общество, которое поможет нам справиться со всеми проблемами современного мира и обернуть их себе во благо. Наша компактность – только нам на пользу!

У меня есть мечта о том, что мы сможем перестать смотреть на людей через призму глобального капитализма и оценивать положительно человека только через критерий материальной успешности. Главным критерием перестанет быть бесконечный экономический рост, ведь ресурсы нашей Земли весьма ограничены. Мы начнем больше обращать внимание друг на друга и помогать друг другу раскрывать самые яркие свои стороны. Мы научимся быть счастливыми сегодня, а не ждать завтра. Мы и наши дети перестанем жить в страхе и страдать от депрессий.

У меня есть мечта о том, что однажды мы внедрим кооперативную экономику, займемся экономикой совместного потребления, научимся ремонтировать вещи и на сто процентов перерабатывать отходы. Сможем ввести безусловный базовый доход и будем примером для многих государств.

Дорогие эстоноземельцы! Я хочу вас поздравить с праздником, с днем рождения Эстонской Республики! Пусть все наши прекрасные мечты сбываются, и чтобы у нас всегда хватало бы сил и мудрости на их реализацию! Будьте счастливы!

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