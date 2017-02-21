Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Андрей Гудим: я хочу поговорить о будущем2

Андрей Гудим
Андрей Гудим
/
/
:

У вице-председателя Партии зеленых Андрея Гудима есть мечта: освободиться от сланцевой энергетики и полностью перейти на возобновляемую энергию.

Уважаемые эстоноземельцы, я обращаюсь ко всем, кто хочет считать Эстонию своим домом! В дни знаменательных событий люди мысленно подводят итоги прошедшего года, оглядываются в прошлое. Так и сегодня, в девяносто девятый день рождения Эстонской Республики. Уже и столетний юбилей не за горами. Правда, до этого большого праздника у нас есть еще год, 365 дней, за которые многое предстоит успеть, изменить к лучшему, год для работы, планирования, размышлений.

В отличие от речей предыдущих президентов, я не хочу сегодня смотреть в прошлое. Туманно журить, выговаривать и призывать к порядку безымянные партии и корпорации. Рассуждать о геополитических событиях, взывать к совести народа, сокрушаться о принятых решениях, осуждать нерадивого избирателя, и рассказывать об окружающих нас опасностях. Я хочу поговорить о нас, о сегодняшнем времени и о будущем. Помечтать вместе. Ведь ничто так не объединяет, как общие мечты!

«У меня есть мечта!» – так начиналась речь Мартина Лютера Кинга, и его слова подействовали, привели к большим изменениям в обществе. Поэтому и я с вами поделюсь своей мечтой, мечтой об Эстонии, к которой стоит стремиться.

У меня есть мечта о том, что однажды президента Эстонии будет выбирать народ, а не Рийгикогу. А в Рийгикогу мы изберем политиков, крепко связанных с общинами, а не из «партий ферм». И политики будут гордостью народа, а не предметом насмешек и презрения.

У меня есть мечта о том, что однажды в мою канцелярию придет гораздо больше предложений о награждении орденами и памятными знаками не только эстоноязычных эстоноземельцев, но и русскоязычных. А мы начнем обращать больше внимания на людей вокруг нас, которые невидимо трудятся ради нашего благосостояния, поддерживая и награждая их.

У меня есть мечта о том, что однажды я установлю дружеские и прагматичные отношения со всеми нашими соседями. И не только с непосредственными соседями, но и со множеством других стран, а наши предприимчивые люди смогут общаться и работать со всеми, без каких-либо ограничений.

У меня есть мечта о том, что однажды мы полностью освободимся от сланцевой энергетики. Эта отрасль приносит только четыре процента ВВП, и эти четыре процента ответственны за 85 процентов  всех промышленных загрязнений в Эстонии. Житель Ида-Вирумаа, живущий возле сланцеперерабатывающих предприятий, умирает в среднем на три года раньше живущих в других регионах нашей страны.

У меня есть мечта о том, что однажды мы полностью перейдем на возобновляемую энергию, создадим в этой отрасли множество хороших рабочих мест и множество инноваций, повторим успех, уже достигнутый со скайпом и электронным государством, но на этот раз успех не единиц, а многих. Я хочу, чтобы мы перестали заниматься зеленым очковтирательством и сжигать дерево в сланцевых котлах.

У меня есть мечта о том, что однажды мы перестанем бездумно относиться к лесам и другим нашим природным богатствам, а решения об использовании ресурсов будут приниматься не в партийных саунах и темных курилках, а в ходе общественных обсуждений. Важные проблемы мы будем решать не с точки исключительно политической целесообразности, а с точки жизненного удобства всех нас!

У меня есть мечта о том, что Рийгикогу перестанет воспринимать гражданские петиции как чистую формальность – и начнет работать с петициями с полной серьезностью и ответственностью.

У меня есть мечта о том, что мы все вместе возведем культуру референдумов на пьедестал, внесем изменения в повседневную жизнь при помощи рациональных народных голосований на всех уровнях, особенно на муниципальном. Прямая демократия – это неотвратимость XXI века!

У меня есть мечта о том, что мы станем едины в нашей стране, при этом каждый сможет сохранить свою бесценную индивидуальность и не будет чувствовать себя на обочине, дискриминируемым или обиженным. Ведь залог нашей безопасности и процветания – именно дружеские и взаимоуважительные отношения между всеми нами, эстоноземельцами.

У меня есть мечта о том, что мы перестанем бояться изменяющегося мира и станем использовать открывающиеся горизонты себе на пользу. Став открытыми и научившись доверять молодым людям, мы создадим надежное и открытое гражданское общество, которое поможет нам справиться со всеми проблемами современного мира и обернуть их себе во благо. Наша компактность – только нам на пользу!

У меня есть мечта о том, что мы сможем перестать смотреть на людей через призму глобального капитализма и оценивать положительно человека только через критерий материальной успешности. Главным критерием перестанет быть бесконечный экономический рост, ведь ресурсы нашей Земли весьма ограничены. Мы начнем больше обращать внимание друг на друга и помогать друг другу раскрывать самые яркие свои стороны. Мы научимся быть счастливыми сегодня, а не ждать завтра. Мы и наши дети перестанем жить в страхе и страдать от депрессий.

У меня есть мечта о том, что однажды мы внедрим кооперативную экономику, займемся экономикой совместного потребления, научимся ремонтировать вещи и на сто процентов перерабатывать отходы. Сможем ввести безусловный базовый доход и будем примером для многих государств.

Дорогие эстоноземельцы! Я хочу вас поздравить с праздником, с днем рождения Эстонской Республики! Пусть все наши прекрасные мечты сбываются, и чтобы у нас всегда хватало бы сил и мудрости на их реализацию! Будьте счастливы!

В честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики портал Rus.Postimees.ee публикует серию материалов «Что бы я сказал(а) народу Эстонии, если бы был(а) президентом». Читайте торжественные речи, написанные различными людьми от лица президента Эстонской Республики, на нашем портале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАандрей гудимзеленыеречь президентаэкология
По теме
Как я провалила президентскую речь

Как я провалила президентскую речь 1

Двадцать лет назад коллега, на тот момент бывшая моей школьной учительницей, в добровольно-принудительном порядке отправила меня на конкурс ораторов, проходивший на радио. В финале этого дивного мероприятия мы должны были выступить с президентской речью.
Борис Тух. Речь, которая по ряду обстоятельств не может быть произнесена

Борис Тух. Речь, которая по ряду обстоятельств не может быть произнесена 8

Чиновники обязаны знать эстонский, русский и английский, безработица практически искоренена, президент и министры отказались от высоких зарплат: такую альтернативную Эстонию вообразил критик Борис Тух. Роман Лейбов. Народ Эстонии, что бы ты хотел услышать?

Роман Лейбов. Народ Эстонии, что бы ты хотел услышать? 3

«Межнациональный худой мир лучше доброй внутринациональной ссоры. Работы предстоит много, но мы справимся. Ну и все в таком роде», – такую речь сказал бы филолог, доцент Тартуского университета, один из отцов Рунета Роман Лейбов, если бы был президентом Эстонии. Елена Скульская: почему писатель счастливее президента

Елена Скульская: почему писатель счастливее президента

О том, как чуть не стал президентом Яан Кросс, как в первые дни президентства спал на диване в доме сына Леннарт Мери, как удивил артистов Большого театра Арнольд Рюйтель, рассказывает писатель Елена Скульская.
“Моя президентская речь”
Если бы я был президентом...
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится второго марта
16:59
За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:43
Заключенный: я много лет пытаюсь доказать, что не владею эстонским, но не могу! (1)
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
16:38
Новым главой EAS станет Ало Иваск
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:22
Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым
16:22
Министр культуры дал разъяснения о мызе Liberty
16:15
Видео: три способа использования плойки
16:04
Министерство: исследования туннельной трассы между Таллинном и Хельсинки выглядят многообещающе (1)
16:04
Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются (3)
15:57
После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали ее или нет
15:51
Водитель помог полицейским во время погони
15:50
Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики
15:38
Андрей Гудим: я хочу поговорить о будущем (2)
15:31
Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)
15:30
Видео: уральский пес оказался ярым фанатом Григория Лепса и Татьяна Булановой
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
Все новости
LimonЦеликом
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза

Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза (1)

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится второго марта
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
16:22
Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым
KrasotkaЦеликом
Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики

Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики

Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики

Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики

Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:15
Видео: три способа использования плойки
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
SportsЦеликом
Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице (2)

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

21. фев
Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок
ВпрокЦеликом
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

21. фев
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (7)
Погода
Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

Водитель помог полицейским во время погони

Водитель помог полицейским во время погони

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (16)

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(1)
Водитель помог полицейским во время погони
Ээрик-Нийлес Кросс: Трамп и сам до конца не знает, что он будет делать с Европой(11)
Жестокое убийство в Мустамяэ: прокурор просит для обвиняемых 14 лет тюрьмы
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(29)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 21.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees