Водитель помог полицейским во время погони

Случай произошел 18 февраля вечером. В центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на Тартуском шоссе на полу лежат два пьяных мужчины. Когда к ним подошли охранники, мужчины стали вести себя агрессивно. Потребовалось вмешательство полиции.

Когда на место происшествия прибыли стражи правопорядка, мужчины попытались убежать. Началась погоня. Полицейские следовали за мужчинами, которые двигались по улице Лаулупео.

Погоню заметил водитель одного из проезжавших автомобилей. Он остановился и подобрал одного из полицейских, затем объехал убегавших и преградил им путь. В это время сзади подоспел другой полицейский.

Поскольку в суматохе полицейские не успели узнать имя мужчины, Пыхьяская префектура полиции просит его связаться со стражами правопорядка, чтобы они смогли выразить ему свою благодарность.