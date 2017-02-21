Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал политолог, историк, экс-депутат Рийгикогу от Партии реформ Аарне Веэдла:

«НАТО до сих пор довольно хорошо справлялся с принципом солидарности. Хотя в последние годы в ряде стран НАТО к власти пришли крайне левые правительства. Они в своей наивной политике пытались апеллировать к Москве, но быстро от этих попыток отказались, потому что Россия является бедной страной, и ведёт такую эгоистическую политику, что даже крайне левые быстро разочаровываются.

В этой конкретной новости не говорится даже о правительствах, а о том, что в некоторых из балканских стран и правда есть часть населения, которая сочувствует России. Это логично, потому что эти балканские страны имеют тесные исторические связи с Россией. А также в странах Балкан меньшая часть населения ожидает поддержки от России в региональной конкуренции с соседними странами. Большого влияния это на правительство не оказывает, потому что НАТО является гарантией безопасности, а второго такого гаранта в мире и нет. Поэтому даже на Балканах за НАТО держатся зубами и когтями».