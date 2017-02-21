Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются3

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Жители четырех стран НАТО в случае угрозы хотели бы обратиться за помощью к России, свидетельствуют данные опроса Гэллапа, опубликованного перед Мюнхенской конференцией по вопросам безопасности. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg. 

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал политолог, историк, экс-депутат Рийгикогу от Партии реформ Аарне Веэдла:

«НАТО до сих пор довольно хорошо справлялся с принципом солидарности. Хотя в последние годы в ряде стран НАТО к власти пришли крайне левые правительства. Они в своей наивной политике пытались апеллировать к Москве, но быстро от этих попыток отказались, потому что Россия является бедной страной, и ведёт такую эгоистическую политику, что даже крайне левые быстро разочаровываются. 

В этой конкретной новости не говорится даже о правительствах, а о том, что в некоторых из балканских стран и правда есть часть населения, которая сочувствует России. Это логично, потому что эти балканские страны имеют тесные исторические связи с Россией. А также в странах Балкан меньшая часть населения ожидает поддержки от России в региональной конкуренции с соседними странами. Большого влияния это на правительство не оказывает, потому что НАТО является гарантией безопасности, а второго такого гаранта в мире и нет. Поэтому даже на Балканах за НАТО держатся зубами и когтями».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВААарне Веэдлапартия реформрийгикогуроссия
“Моя президентская речь”
Если бы я был президентом...
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится второго марта
16:59
За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:43
Заключенный: я много лет пытаюсь доказать, что не владею эстонским, но не могу! (1)
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
16:38
Новым главой EAS станет Ало Иваск
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:22
Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым
16:22
Министр культуры дал разъяснения о мызе Liberty
16:15
Видео: три способа использования плойки
16:04
Министерство: исследования туннельной трассы между Таллинном и Хельсинки выглядят многообещающе (1)
16:04
Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются (3)
15:57
После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали ее или нет
15:51
Водитель помог полицейским во время погони
15:50
Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики
15:38
Андрей Гудим: я хочу поговорить о будущем (2)
15:31
Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)
15:30
Видео: уральский пес оказался ярым фанатом Григория Лепса и Татьяна Булановой
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
Все новости
LimonЦеликом
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза

Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза (1)

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится второго марта
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
16:22
Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым
KrasotkaЦеликом
Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики

Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики

Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики

Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики

Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:15
Видео: три способа использования плойки
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
SportsЦеликом
Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице (2)

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

21. фев
Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок
ВпрокЦеликом
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

21. фев
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (7)
Погода
Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

Водитель помог полицейским во время погони

Водитель помог полицейским во время погони

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (16)

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(1)
Водитель помог полицейским во время погони
Ээрик-Нийлес Кросс: Трамп и сам до конца не знает, что он будет делать с Европой(11)
Жестокое убийство в Мустамяэ: прокурор просит для обвиняемых 14 лет тюрьмы
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(29)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 21.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees