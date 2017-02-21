Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Заключенный: я много лет пытаюсь доказать, что не владею эстонским, но не могу!1

Николай Караев
Николай Караев
журналист
/
/
:

Парадоксальная ситуация в тюрьме в Йыхви: у русского заключенного, владеющего эстонским на уровне А2, не принимают жалобы на русском языке, требуя, чтобы он писал их на эстонском. Портал Rus.Postimees.ee попытался разобраться в этой непростой ситуации.

В нашу редакцию поступило письмо от заключенного, содержащегося в отделении Вируской тюрьмы, расположенной на территории Йыхви:

Я отбываю наказание в виде лишения свободы в тюрьме. Пишу вот по какому поводу. От водителей такси города Нарва требуют владения эстонским языком на уровне не ниже В1, утверждая, что уровня А2 недостаточно для элементарного общения с клиентами. В отношении же меня тюрьма и некоторые суды утверждают, что уровня А2 мне достаточно для составления и написания обращения на эстонском языке, более того, не просто обращения, а обращения для защиты своих прав.

Например, в постановлении Таллиннского административного суда по моему делу сказано: «Жалобщик просит предоставить ему процессуальную помощь для осуществления перевода судебных актов (постановлений и решений суда) на русский язык. Родным языком жалобщика является русский язык, и поданная в суд жалоба также написана на русском языке. По оценке суда жалобщик не владеет эстонским языком на таком уровне, который позволил бы ему эффективно защищать свои права в суде». И в постановлении Тартуского административного суда сказано: «Такое знание языка может не быть достаточным для составления ходатайства о возмещении ущерба, причиненного нарушающими права условиями содержания...»

На данный же момент тюрьма не принимает от меня ни одного обращения, составленного на русском языке, и требует подавать обращения исключительно на эстонском языке, ссылаясь на якобы мое прекрасное владение эстонским языком... Ситуация вообще абсурдная и противоречивая, и абсурдность ее в том, что вот уже почти три года я доказываю, что не владею эстонским языком, и не могу этого доказать!

Кто здесь прав с юридической точки зрения? Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик сообщила порталу Rus.Postimees.ee, что когда тюрьмы отказываются принимать обращения на иностранных языках и требуют перевода на эстонский язык, они исходят из Конституции Эстонской Республики, Закона об административном производстве и Закона о языке.

«У тюрьмы есть право не принимать в производство обращение на иностранном языке, – продолжает Туулик, – и требовать перевода. При этом никто не требует такого перевода от заключенных в случае, если они не говорят на эстонском языке, если у них нет денежных средств на оплату перевода, если тюрьма не обеспечила им обучение эстонскому языку и если детальный перевод их обращения важен для защиты прав и свобод человека.

Обычно владение государственным языком заключенного оценивается исходя из уровня, на который он сдал экзамен. Человек с уровнем А2 должен справляться с общением в повседневных ситуациях и при обмене информацией на знакомые ему темы. Если речь идет о производстве по защите прав или виновному деянию, важном с точки зрения защиты прав и свобод лица, уровня владения языком А2 недостаточно».

При этом пресс-секретарь Минюста не сообщает никаких сведений о конкретном случае, ссылаясь на то, что речь идет о личных данных человека.

Юрист Юри Асари комментирует ситуацию следующим образом:

«На основании п. 11.1.4 правил внутреннего распорядка Вируской тюрьмы заключенный имеет право предъявлять обращения только на государственном языке и от своего имени.  В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона о языке в единице самоуправления, где не менее половины постоянных жителей являются представителями национального меньшинства, каждый имеет право обращаться в действующие на территории этой единицы самоуправления государственные учреждения и учреждения местного самоуправления и получать от них и от их чиновников и работников наряду с ответами на эстонском языке также ответы на языке данного национального меньшинства. По статистике на первое января 2017 года в Йыхвиской волости проживало 11 828 человек, из них эстонцев 3742 и русских 5924. Следовательно, в Йыхви более половины жителей являются русскими – и должна применяться ч. 1 ст. 9 Закона о языке, а  п. 11.1.4. Правила внутреннего распорядка Вируской тюрьмы противоречят закону».

Языковая инспекция не спешит разделить это мнение. Как она сообщила порталу Rus.Postimees.ee, вопрос языка общения заключенных с администрацией тюрьмы регулируется статьей 491 постановления министра юстиции № 72 от 30 ноября 2000 года. Согласно этому постановлению, тюрьма прежде, чем брать в производство написанные не на эстонском жалобы заключенных, отправляет их переводчику – и берет у заключенного письменное согласие на то, что расходы на переводчика будут оплачены с его личного тюремного счета. Если заключенный отказывается дать такое согласие, жалоба пересылается чиновнику непереведенной, тот обосновывает отказ от рассмотрения жалобы и разъясняет заключенному ситуацию. Если деньги на перевод у заключенного отсутствуют, за перевод платит сама тюрьма.

Далее, если заключенный отказывается оплачивать перевод, а сотрудники тюрьмы убеждены (именно так - прим. Н.К.), что заключенный владеет эстонским языком в достаточной степени, жалоба переводчику не пересылается. В этом случае чиновник, рассматривающий жалобы, опять же разъясняет ситуацию заключенному.

Что касается ситуации в Йыхвиской волости, Языковая инспекция комментирует: действительно, из части 1 статьи 9 Закона о языке следует, что если в самоуправлении больше половины постоянных жителей принадлежат к национальному меньшинству, делопроизводство на языке меньшинства возможно. Однако по статье 1 Закона о культурной автономии национального меньшинства национальное меньшинство – это граждане Эстонии, которые живут на территории Эстонии, имеют долговременные, твердые и продолжительные связи с Эстонией, отличаются от эстонцев по этнической принадлежности, культурным особенностям, религии или языку и выразили желание вместе поддерживать свои культурные обычаи, религию или язык – фундамент своего общего идентитета.

Таким образом, продолжает Языковая инспекция, речь идет лишь о гражданах Эстонии. Только в случае, если по состоянию на 1 января 2017 года русских по происхождению граждан ЭР в волости Йыхви наберется больше половины от числа постоянных жителей, в самоуправлении возникнет право обращаться к чиновникам на русском языке. Заключенные в число постоянных жителей не входят. Речь идет, подчеркивает чиновник Языковой инспекции, именно о волости, а не о городе Йыхви, который являет собой отдельное самоуправление.

Однако, по мнению Языковой инспекции, все это имеет к ситуации косвенное отношение. Главную роль играет тут процитированное выше постановление министра юстиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАрусский языктюрьмаэстонский язык
По теме
В Тартуской тюрьме пожизненный заключенный порезал охранника бритвой

В Тартуской тюрьме пожизненный заключенный порезал охранника бритвой 2

На прошлой неделе в Тартуской тюрьме заключенный, отбывающий пожизненное наказание, напал на охранника с лезвием бритвы, последний получил ранения лица и шеи.
Президент Эстонии призвала русскоязычную молодежь принять активное участие в выборах

Президент Эстонии призвала русскоязычную молодежь принять активное участие в выборах 2

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что молодые русскоязычные жители должны принять активное участие в намеченных на осень муниципальных выборах. Борис Тух. Речь, которая по ряду обстоятельств не может быть произнесена

Борис Тух. Речь, которая по ряду обстоятельств не может быть произнесена 8

Чиновники обязаны знать эстонский, русский и английский, безработица практически искоренена, президент и министры отказались от высоких зарплат: такую альтернативную Эстонию вообразил критик Борис Тух. Директор эстонского детского сада: у русских детей должен быть выбор

Директор эстонского детского сада: у русских детей должен быть выбор

"Недавно я с интересом прочла статью Николая Караева «Знать эстонский», которую он начал с того, что высказался против перевода детских садов на эстонский язык. Я директор эстонского детского сада. И мне тоже не нравится идея Маргуса Цахкна", - пишет директор таллиннского детского сада "Асундусе" Аннела Оясте.
ЕЩЁ
“Моя президентская речь”
Если бы я был президентом...
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится второго марта
16:59
За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:43
Заключенный: я много лет пытаюсь доказать, что не владею эстонским, но не могу! (1)
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
16:38
Новым главой EAS станет Ало Иваск
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:22
Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым
16:22
Министр культуры дал разъяснения о мызе Liberty
16:15
Видео: три способа использования плойки
16:04
Министерство: исследования туннельной трассы между Таллинном и Хельсинки выглядят многообещающе (1)
16:04
Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются (3)
15:57
После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали ее или нет
15:51
Водитель помог полицейским во время погони
15:50
Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики
15:38
Андрей Гудим: я хочу поговорить о будущем (2)
15:31
Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)
15:30
Видео: уральский пес оказался ярым фанатом Григория Лепса и Татьяна Булановой
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
Все новости
LimonЦеликом
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза

Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза (1)

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится второго марта
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
16:22
Проверь себя прямо сейчас! Эта математическая головоломка под силу только самым находчивым
KrasotkaЦеликом
Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики

Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики

Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики

Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики

Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:15
Видео: три способа использования плойки
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
SportsЦеликом
Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице (2)

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

21. фев
Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок
ВпрокЦеликом
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

21. фев
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (7)
Погода
Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

Водитель помог полицейским во время погони

Водитель помог полицейским во время погони

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (16)

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(1)
Водитель помог полицейским во время погони
Ээрик-Нийлес Кросс: Трамп и сам до конца не знает, что он будет делать с Европой(11)
Жестокое убийство в Мустамяэ: прокурор просит для обвиняемых 14 лет тюрьмы
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(29)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 21.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees