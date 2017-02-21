В нашу редакцию поступило письмо от заключенного, содержащегося в отделении Вируской тюрьмы, расположенной на территории Йыхви:

Я отбываю наказание в виде лишения свободы в тюрьме. Пишу вот по какому поводу. От водителей такси города Нарва требуют владения эстонским языком на уровне не ниже В1, утверждая, что уровня А2 недостаточно для элементарного общения с клиентами. В отношении же меня тюрьма и некоторые суды утверждают, что уровня А2 мне достаточно для составления и написания обращения на эстонском языке, более того, не просто обращения, а обращения для защиты своих прав.

Например, в постановлении Таллиннского административного суда по моему делу сказано: «Жалобщик просит предоставить ему процессуальную помощь для осуществления перевода судебных актов (постановлений и решений суда) на русский язык. Родным языком жалобщика является русский язык, и поданная в суд жалоба также написана на русском языке. По оценке суда жалобщик не владеет эстонским языком на таком уровне, который позволил бы ему эффективно защищать свои права в суде». И в постановлении Тартуского административного суда сказано: «Такое знание языка может не быть достаточным для составления ходатайства о возмещении ущерба, причиненного нарушающими права условиями содержания...»

На данный же момент тюрьма не принимает от меня ни одного обращения, составленного на русском языке, и требует подавать обращения исключительно на эстонском языке, ссылаясь на якобы мое прекрасное владение эстонским языком... Ситуация вообще абсурдная и противоречивая, и абсурдность ее в том, что вот уже почти три года я доказываю, что не владею эстонским языком, и не могу этого доказать!

Кто здесь прав с юридической точки зрения? Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик сообщила порталу Rus.Postimees.ee, что когда тюрьмы отказываются принимать обращения на иностранных языках и требуют перевода на эстонский язык, они исходят из Конституции Эстонской Республики, Закона об административном производстве и Закона о языке.

«У тюрьмы есть право не принимать в производство обращение на иностранном языке, – продолжает Туулик, – и требовать перевода. При этом никто не требует такого перевода от заключенных в случае, если они не говорят на эстонском языке, если у них нет денежных средств на оплату перевода, если тюрьма не обеспечила им обучение эстонскому языку и если детальный перевод их обращения важен для защиты прав и свобод человека.

Обычно владение государственным языком заключенного оценивается исходя из уровня, на который он сдал экзамен. Человек с уровнем А2 должен справляться с общением в повседневных ситуациях и при обмене информацией на знакомые ему темы. Если речь идет о производстве по защите прав или виновному деянию, важном с точки зрения защиты прав и свобод лица, уровня владения языком А2 недостаточно».

При этом пресс-секретарь Минюста не сообщает никаких сведений о конкретном случае, ссылаясь на то, что речь идет о личных данных человека.

Юрист Юри Асари комментирует ситуацию следующим образом:

«На основании п. 11.1.4 правил внутреннего распорядка Вируской тюрьмы заключенный имеет право предъявлять обращения только на государственном языке и от своего имени. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона о языке в единице самоуправления, где не менее половины постоянных жителей являются представителями национального меньшинства, каждый имеет право обращаться в действующие на территории этой единицы самоуправления государственные учреждения и учреждения местного самоуправления и получать от них и от их чиновников и работников наряду с ответами на эстонском языке также ответы на языке данного национального меньшинства. По статистике на первое января 2017 года в Йыхвиской волости проживало 11 828 человек, из них эстонцев 3742 и русских 5924. Следовательно, в Йыхви более половины жителей являются русскими – и должна применяться ч. 1 ст. 9 Закона о языке, а п. 11.1.4. Правила внутреннего распорядка Вируской тюрьмы противоречят закону».

Языковая инспекция не спешит разделить это мнение. Как она сообщила порталу Rus.Postimees.ee, вопрос языка общения заключенных с администрацией тюрьмы регулируется статьей 491 постановления министра юстиции № 72 от 30 ноября 2000 года. Согласно этому постановлению, тюрьма прежде, чем брать в производство написанные не на эстонском жалобы заключенных, отправляет их переводчику – и берет у заключенного письменное согласие на то, что расходы на переводчика будут оплачены с его личного тюремного счета. Если заключенный отказывается дать такое согласие, жалоба пересылается чиновнику непереведенной, тот обосновывает отказ от рассмотрения жалобы и разъясняет заключенному ситуацию. Если деньги на перевод у заключенного отсутствуют, за перевод платит сама тюрьма.

Далее, если заключенный отказывается оплачивать перевод, а сотрудники тюрьмы убеждены (именно так - прим. Н.К.), что заключенный владеет эстонским языком в достаточной степени, жалоба переводчику не пересылается. В этом случае чиновник, рассматривающий жалобы, опять же разъясняет ситуацию заключенному.

Что касается ситуации в Йыхвиской волости, Языковая инспекция комментирует: действительно, из части 1 статьи 9 Закона о языке следует, что если в самоуправлении больше половины постоянных жителей принадлежат к национальному меньшинству, делопроизводство на языке меньшинства возможно. Однако по статье 1 Закона о культурной автономии национального меньшинства национальное меньшинство – это граждане Эстонии, которые живут на территории Эстонии, имеют долговременные, твердые и продолжительные связи с Эстонией, отличаются от эстонцев по этнической принадлежности, культурным особенностям, религии или языку и выразили желание вместе поддерживать свои культурные обычаи, религию или язык – фундамент своего общего идентитета.

Таким образом, продолжает Языковая инспекция, речь идет лишь о гражданах Эстонии. Только в случае, если по состоянию на 1 января 2017 года русских по происхождению граждан ЭР в волости Йыхви наберется больше половины от числа постоянных жителей, в самоуправлении возникнет право обращаться к чиновникам на русском языке. Заключенные в число постоянных жителей не входят. Речь идет, подчеркивает чиновник Языковой инспекции, именно о волости, а не о городе Йыхви, который являет собой отдельное самоуправление.

Однако, по мнению Языковой инспекции, все это имеет к ситуации косвенное отношение. Главную роль играет тут процитированное выше постановление министра юстиции.