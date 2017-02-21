За скандал в Тартуском университете взялась прокуратура

Истории, которая началась еще в 2013 году, не видно ни конца не края. Сейчас обе стороны конфликта обратились с заявлениями в полицию, чтобы в случившемся разобрались правоохранительные органы, пишет Tartu Postimees.

Возбуждено два уголовных дела. Первое касается жалобы бывшей работницы и докторанта Тартуского университета в отношении своего руководителя. Мужчину обвиняют в нарушении принципа равного обращения. Полиция уже допросила всех причастных к этому делу лиц.

Второе уголовное дело возбуждено в связи с предполагаемыми угрозами в адрес руководителя. По этому делу обвинение пока никому не предъявлено.

Свое собственное расследование проводит и Тартуский университет.