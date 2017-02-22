Cуд отменил штрафы активистам «Бессмертного полка»

«Мы подавали жалобу на действия полиции и ее сегодня удовлетворили. Суд признал, что действия полиции были неправомочны», - заявил порталу Rus.Postimees один из организаторов акции Сергей Чаулин.

Он отметил, что доволен решением суда: «Каждый человек будет доволен, если суд постановит, что он не является правонарушителем».

«У нас вполне можно найти правду в суде. Суд не ангажирован», - прокомментировал Чаулин работу эстонской судебной системы.

Напомним, что в мае прошлого года полиция сначала запретила акцию «Бессмертного полка», потом изменила ее маршрут, а затем оштрафовала за неисполнение обязанностей дежурных Алексея Есакова, Сергея Чаулина, Аллана Хантсома, Сергея Середенко и Сергея Менькова.

Есакова, Чаулина и Хантсома на 60 евро каждого — «ввиду отсутствия у них знаков отличия дежурных открытого собрания», Сергея Середенко на 120 евро — «ввиду его отсутствия на открытом собрании и неисполнения обязанностей дежурного открытого собрания». Сергея Менькова на 180 евро «ввиду его отсутствия на открытом собрании и неисполнения обязанностей дежурного открытого собрания».

Сегодня суд аннулировал эти штрафы.