Правозащитник Сергей Середенко: таким результатам я уже не радуюсь

Сегодня Харьюский уездный суд отменил штрафы активистам «Бессмертного полка», выписанные правоохранительными органами девятого мая 2016 года. Ситуацию комментирует для портала Rus.Postimees.ee правозащитник Сергей Середенко:

– Исходя из любых позиций не отменить штрафы было невозможно. История абсолютно кафкианская: нас обвинили в том, что мы не провели запрещенное собрание. Вопрос это чисто политический, связанный прежде всего с преследованием правозащитников в Эстонии – и, как я это определяю, с конфликтом национального государства с правовым государством.

Собственно, одной отмены штрафов нам было мало. Мы собирались перейти и перешли в наступление – и подали в рамках этого процесса четыре конституционных жалобы. Забегая вперед, скажу, что все четыре остались без удовлетворения.

Конституционная жалоба – это жалоба на несоответствие закона Конституции. Роль конституционного суда у нас играет коллегия по конституционному надзору Государственного суда. Добраться туда простому человеку невозможно, то есть конституционного надзора как такового у нас вообще нет. Пробиться туда можно либо через канцлера юстиции, либо через суд. Если закон противоречит Конституции и мешает рассматривать дело, судья сразу делает представление Госсуду на предмет конституционного контроля.

В частности, в старом Законе о публичных собраниях был установлен отдельный срок для рассмотрения жалоб на запрет собраний – один день. Сегодня мне запретили собрание – завтра я в суде, и суд завтра же выносит решение по моей жалобе. Применительно к нашей ситуации: нам запретили собрание 7 мая, в субботу, и у нас должен был быть еще день 9 мая, в понедельник, чтобы обжаловать запрет в суде. Однако в новом законе такой процедуры нет, и воспользоваться своим правом мы не смогли. Между тем на необходимость такой процедуры указывала Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право – Н.К.). Вот мы и обжаловали Закон об охране порядка в части отсутствия данной процедуры, и это – одна наша конституционная жалоба, которая осталась без удовлетворения.

Помимо этого обсуждался очень серьезный вопрос подсудности. Из пяти человек четверо подали жалобы в Харьюский уездный суд. Пятый хотел подать жалобу в Таллиннский городской суд, которого нет. Дело в том, что по Конституции наша судебная система на уровне первой инстанции состоит из городских и уездных судов. Городских судов в Эстонии нет уже десять лет, только уездные, в частности, Харьюский уездный суд. Наша задача была – довести дело до Госсуда, чтобы он вернул городские суды после той идиотской реформы, которую провели реформисты. Поскольку Конституция говорит о городских судах во множественном числе, получается, что в Эстонии должно быть по крайней мере два городских суда, и один из них, бесспорно, должен быть в Таллинне.

И эту мотивированную жалобу суд рассматривать отказался. Были еще две серьезные конституционные жалобы – мы хотели расчистить эти авгиевы конюшни. Увы, все жалобы не удовлетворены.

Что можно записать в актив суда? Суд не поленился и дал правовое объяснение тому, что произошло 9 мая прошлого года. Шествие «Бессмертного полка» было запрещено, однако, как показывают видеозаписи, оно все-таки состоялось. Что это было? Тут точка зрения суда совпала с нашей точкой зрения: это было спонтанное, или стихийное, собрание, которое регулируется отдельным законом. О таких собраниях не нужно никого уведомлять. Это суд зафиксировал впервые.

Тем самым суд дал серьезный сигнал всем тем людям, которые пойдут на шествие «Бессмертного полка» в этом году: все в порядке, никто из участников не пострадал, гнев национального государства взяли на себя мы, пятеро дежурных.

Задача перед нами стояла вполне определенная: не дать сложиться новому правовому обычаю. Государство тормозило нас на каждом углу, я не помню, чтобы такое преследование когда-либо было, включая даже «бронзовую ночь» – тогда все-таки была разовая акция.

Конечно, мы хотели добиться большего. К сожалению, полиция никакого урока для себя не вынесла, она как развлекалась, так и будет развлекаться дальше. По рукам им никто не дал. Вот если бы они поняли, что за каждую такую шалость будут терять куски законов, написанных в их пользу, тогда. да, это был бы обмен ударами. А сейчас мы, как обычно и бывает с правозащитниками, свели ситуацию в ноль. Теоретически мы должны быть рады – но я уже не радуюсь нулевым результатам. Я полез в политику, мне уже подавай что-то большее.