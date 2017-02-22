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Правозащитник Сергей Середенко: таким результатам я уже не радуюсь

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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«К сожалению, полиция никакого урока для себя не вынесла, она как развлекалась, так и будет развлекаться дальше. По рукам им никто не дал», – считает правозащитник, комментируя решение суда по шествию «Бессмертного полка».

Сегодня Харьюский уездный суд отменил штрафы активистам «Бессмертного полка», выписанные правоохранительными органами девятого мая 2016 года. Ситуацию комментирует для портала Rus.Postimees.ee правозащитник Сергей Середенко:

– Исходя из любых позиций не отменить штрафы было невозможно. История абсолютно кафкианская: нас обвинили в том, что мы не провели запрещенное собрание. Вопрос это чисто политический, связанный прежде всего с преследованием правозащитников в Эстонии – и, как я это определяю, с конфликтом национального государства с правовым государством.

Собственно, одной отмены штрафов нам было мало. Мы собирались перейти и перешли в наступление – и подали в рамках этого процесса четыре конституционных жалобы. Забегая вперед, скажу, что все четыре остались без удовлетворения.

Конституционная жалоба – это жалоба на несоответствие закона Конституции. Роль конституционного суда у нас играет коллегия по конституционному надзору Государственного суда. Добраться туда простому человеку невозможно, то есть конституционного надзора как такового у нас вообще нет. Пробиться туда можно либо через канцлера юстиции, либо через суд. Если закон противоречит Конституции и мешает рассматривать дело, судья сразу делает представление Госсуду на предмет конституционного контроля.

В частности, в старом Законе о публичных собраниях был установлен отдельный срок для рассмотрения жалоб на запрет собраний – один день. Сегодня мне запретили собрание – завтра я в суде, и суд завтра же выносит решение по моей жалобе. Применительно к нашей ситуации: нам запретили собрание 7 мая, в субботу, и у нас должен был быть еще день 9 мая, в понедельник, чтобы обжаловать запрет в суде. Однако в новом законе такой процедуры нет, и воспользоваться своим правом мы не смогли. Между тем на необходимость такой процедуры указывала Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право Н.К.). Вот мы и обжаловали Закон об охране порядка в части отсутствия данной процедуры, и это – одна наша конституционная жалоба, которая осталась без удовлетворения.

Помимо этого обсуждался очень серьезный вопрос подсудности. Из пяти человек четверо подали жалобы в Харьюский уездный суд. Пятый хотел подать жалобу в Таллиннский городской суд, которого нет. Дело в том, что по Конституции наша судебная система на уровне первой инстанции состоит из городских и уездных судов. Городских судов в Эстонии нет уже десять лет, только уездные, в частности, Харьюский уездный суд. Наша задача была – довести дело до Госсуда, чтобы он вернул городские суды после той идиотской реформы, которую провели реформисты. Поскольку Конституция говорит о городских судах во множественном числе, получается, что в Эстонии должно быть по крайней мере два городских суда, и один из них, бесспорно, должен быть в Таллинне.

И эту мотивированную жалобу суд рассматривать отказался. Были еще две серьезные конституционные жалобы – мы хотели расчистить эти авгиевы конюшни. Увы, все жалобы не удовлетворены.

Что можно записать в актив суда? Суд не поленился и дал правовое объяснение тому, что произошло 9 мая прошлого года. Шествие «Бессмертного полка» было запрещено, однако, как показывают видеозаписи, оно все-таки состоялось. Что это было? Тут точка зрения суда совпала с нашей точкой зрения: это было спонтанное, или стихийное, собрание, которое регулируется отдельным законом. О таких собраниях не нужно никого уведомлять. Это суд зафиксировал впервые.

Тем самым суд дал серьезный сигнал всем тем людям, которые пойдут на шествие «Бессмертного полка» в этом году: все в порядке, никто из участников не пострадал, гнев национального государства взяли на себя мы, пятеро дежурных.

Задача перед нами стояла вполне определенная: не дать сложиться новому правовому обычаю. Государство тормозило нас на каждом углу, я не помню, чтобы такое преследование когда-либо было, включая даже «бронзовую ночь» – тогда все-таки была разовая акция.

Конечно, мы хотели добиться большего. К сожалению, полиция никакого урока для себя не вынесла, она как развлекалась, так и будет развлекаться дальше. По рукам им никто не дал. Вот если бы они поняли, что за каждую такую шалость будут терять куски законов, написанных в их пользу, тогда. да, это был бы обмен ударами. А сейчас мы, как обычно и бывает с правозащитниками, свели ситуацию в ноль. Теоретически мы должны быть рады – но я уже не радуюсь нулевым результатам. Я полез в политику, мне уже подавай что-то большее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбессмертный полкправозащитникисергей середенкосуд
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