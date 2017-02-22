Об этом Кальюлайд сказала в среду в интервью радиостанции Vikerraadio накануне празднования 99-й годовщины создания Эстонской Республики, сообщает портал Rus.err.ee.

"И, может быть, мы не пытались разъяснить людям, что мы никогда не будем равны по своим доходам, да и не должны быть равными. Но обеспечивать это [равенство - прим. ред.] и не входит в задачи государства. Задача государства — обеспечить общедоступность базовых вещей, таких как образование, здравоохранение, социальные услуги", - сказала глава государства.