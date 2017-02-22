"Поскольку очевидно, что Центристская партия стремится выиграть выборы в Таллинне, следует исходить из того, кто из возможных кандидатов не только справится с работой мэра, но и наберет большее количество голосов. Тем самым следующим логическим шагом стало бы выдвижение Михаила Кылварта кандидатом в мэры",- сказала в среду Тоом BNS.

Тоом пообещала, что если это произойдет, Михаил может рассчитывать на ее поддержку.

Совет Центристской партии в понедельник принял решение на муниципальных выборах выдвинуть первым номером в избирательном округе Ласнамяэ Михаила Кылварта, а не Эдгара Сависаара. В Мустамяэ первым номером станет исполняющий сейчас обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

Тоом сказала ранее в интервью BNS была бы согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру, Тоом при этом заметила, что партия предлагает выдвинуть ее первым номером в Пыхья-Таллинне, однако не сообщила, согласна ли с таким предложением.