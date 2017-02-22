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Эффективная пропаганда: в России созданы войска информационных операций2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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 В Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме РФ.

"Созданы войска информационных операций", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой, сообщает Интерфакс.

"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - сказал Шойгу. Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В 2013 году источник сообщал "Интерфаксу", что в ВС РФ будет создано киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам. По словам источника, киберкомандование должно было быть создано в 2014 году как новый род войск.

Однако до последнего времени в парламенте России опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвойскадмитрий рогозинпропагандароссиясергей шойгу
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