Работники ТУ: в нашем коллективе нет притеснений, оскорблений и дискриминации

«Своим обращением мы хотим сказать, что не считаем приемлемым ни физические, ни моральные домогательства и поддерживаем поиск справедливого решения в данной ситуации. В тоже время мы подтверждаем, что в нашей рабочей группе царит мир и нет каких-либо притеснений, оскорблений, домогательств и дискриминации со стороны нашего профессора», - говорится в обращении.

«Мы не можем понять, почему общественности рассказывают о событиях, содержания и ход которых еще не выявлены. Мы уверены, что такое одностороннее освещение в СМИ, создает предубеждения и не помогает объективно решить ситуацию», - считают работники Тартуского университета.