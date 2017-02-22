Трамп за месяц президентства потратил на поездки больше, чем Обама за год

Как стало известно изданию, в 11,3 млн долларов обошлись три визита президента Трампа в свой клуб "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, который он называет "зимним Белым домом", сообщает портал Newsru.com.

Еще больше средств было потрачено на услуги сотрудников секретной службы для охраны сыновей главы государства Дональда-младшего и Эрика во время бизнес-поездок.

Издание обращает внимание, что ранее Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Обаму за то, что тот тратит слишком много средств налогоплательщиков на личные цели. Однако теперь уже сам Трамп не стесняется расходовать миллионы долларов на поездки своей семьи, отмечают журналисты.