У деда в Печерском районе был крепкий хутор, на котором выращивали рожь, разводили птицу, вспоминает выходец из Митковица-Загорья Вайдо Таммеорг и тихо добавляет: «Но все это сожгли».

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Митковица-Загорье – это деревенька в, как ее тогда называли, волости Вило Печерского района. Созданная в 1922 году волость входила в состав Эстонии до августа 1944 года, когда 75 процентов района были присоединены к Псковской области РСФСР. В Вило, расположенной к югу от Печор, в то время жили 3290 эстонцев, которые составляли 70 процентов населения самоуправления.

Вайдо Таммеорг родился в 1947 году, то есть формально уже на территории РСФРС. В 60-х он приехал учиться в Хельмеское училище, и назад в Печеры уже не поехал. С годами в Эстонию переехала жить и большая часть его родственников и теперь в те места, где они родились, семья приезжает только, чтобы навестить могилы родных.

Когда в 1993 году Таммеорг получил эстонский паспорт, его местом рождения была указана волость Вило. В выданном через 20 лет так называемом европаспорте в красной обложке не было уже никаких ссылок ни на волость Вило, ни на Печерский район: теперь местом его рождения указана Россия.

Бывшая волость Вило в Печерском района. Общая площадь - 192 кв.км. 6841 жителей (в 1934 году). В 1944 году была присоединена к РСФСР./ TPM

Таким поворотом дел Таммеорг не доволен. Правда, такая отметка в паспорте никаких прямых проблем ему не принесла, но тут принципиальный вопрос: то, что вместо Печерского района указана Россия означает, что Эстонская Республика смотрит на Тартуский мирный договор сквозь пальцы?

Вайдо Таммеорг знает много людей, родившихся в Печерском районе после 1943 года, которых также возмущает тот факт, что местом рождения у них указана Россия. В паспорте его сестры, которая родилась в 1941 году, местом рождения записана Эстония, его брату, который на год моложе, пришлось побороться за то, чтобы в паспорте вместо России была указана Эстония.

«При обмене паспорта я сначала не обратил на это внимания, а чиновники ничего не сказали. Посмотрел дома и обнаружил, что родился в России».

В понедельник Tartu Postimees обратился с этой темой в Министерство внутренних дел, но, несмотря на обещания пресс-службы, ни один чиновник учреждения за два с половиной дня не нашел времени, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.