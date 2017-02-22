Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Колонны бронетехники в четверг утром начнут движение в направлении Таллинна

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Колонны транспорта 1 и 2 пехотных бригад, которые примут участие в параде по случаю Дня независимости, в четверг утром начнут движение в направлении Таллинна. 

Первые колонны подразделений дислоцированной в военном городке Тапа 1-й пехотной бригады начнут движение в четверг в 7.30, из Тапа в Таллинн направится семь колонн, сообщил главный штаб Сил обороны. В одной колонне пойдет 12 единиц техники, транспорт будет двигаться по шоссе со скоростью до 70 км/час.

Koлонны пройдут по маршруту Taпa-Имасту- шоссе Лообу- Таллинн-Нарвское шоссе и Taпa-Aмбла-Aэгвийду-Таллинн-Нарвское шоссе. Во второй половине дня колонны пойдут также по маршруту Taпa-Янеда-Aравете-Пенинги-Юри-Taллиннская окружная дорога - Суур-Сыямяэ.

Колонна из первых 11 автомашин дислоцированной в Выру 2-й пехотной бригады начнут движение в четверг в 7 часов утра. Полтора часа спустя движение начнет колонна из 5 транспортов. Обе колонны пойдут по шоссе Taллинн-Taртц-Выру-Лухамаа.

Koлонны могут нарушить обычное движение на трассах, поэтому Силы обороны просят автоводителей отнестись к этому с пониманием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостидорогасилы оборонысуур-сыямяэталлиннтранспортшоссе
скандал в тарту
Если бы я был президентом...
Cуд отменил штрафы активистам «Бессмертного полка»
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:43
Счастливчик выиграл в лотерею более 100 000 евро
21:39
Колонны бронетехники в четверг утром начнут движение в направлении Таллинна
21:31
Двое рыбаков оказались в ледяной ловушке
21:24
Трамп за месяц президентства потратил на поездки больше, чем Обама за год
21:03
Президент: перенос госучреждений в регионы мог бы сбалансировать безработицу (1)
20:55
Фото: бушующая метель спровоцировала в Таллинне множество аварий
20:31
Сенсационное открытие: NASA нашла планеты, похожие на Землю
20:24
CNN опубликовал масштабное расследования о случаях изнасилований в домах престарелых в США
20:08
Британские СМИ подозревают Россию в причастности к распространению загадочной радиации по Европе (1)
20:03
Иванов: я пойду на парад, потому что у нас с эстонцами военное братство (1)
19:49
Работники ТУ: в нашем коллективе нет притеснений, оскорблений и дискриминации
19:17
Эффективная пропаганда: в России созданы войска информационных операций (5)
19:07
Тоом: Центристской партии следовало бы сделать Михаила Кылварта кандидатом в мэры Таллинна (1)
18:55
Письмо читателя: как победить зависимость от мастурбации?
18:53
Кальюлайд: государство может обеспечить только базовые потребности, а не равенство доходов (3)
18:49
15 человек могут отказаться от российского гражданства в пользу эстонского (3)
18:43
Бритье лица: эффективная процедура по уходу за кожей или ода феминизму?
18:33
Правозащитник Сергей Середенко: таким результатам я уже не радуюсь
18:33
Сергей Чаулин: у нас вполне можно найти правду в суде
18:31
Знаменитости, которые любят мастурбировать и гордятся этим
Все новости
LimonЦеликом
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза

Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза (2)

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве

18:55
Письмо читателя: как победить зависимость от мастурбации?
18:31
Знаменитости, которые любят мастурбировать и гордятся этим
18:08
Анастасия Волочкова оказалась при смерти
17:31
Гей-певец Рики Мартин рассказал, как воспитывает сыновей-близнецов
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

18:43
Бритье лица: эффективная процедура по уходу за кожей или ода феминизму?
18:22
Масленица 2017: гадания по блинам
16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
SportsЦеликом
Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Решение CAS: российские лыжники отстранены от соревнований

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице

Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице (2)

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

21. фев
Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок
ВпрокЦеликом
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

21. фев
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (7)
Погода
Сенсационное открытие: NASA нашла планеты, похожие на Землю

Сенсационное открытие: NASA нашла планеты, похожие на Землю

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Двое рыбаков оказались в ледяной ловушке

Двое рыбаков оказались в ледяной ловушке

Фото: бушующая метель спровоцировала в Таллинне множество аварий

Фото: бушующая метель спровоцировала в Таллинне множество аварий

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (16)

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
Сенсационное открытие: NASA нашла планеты, похожие на Землю
Иванов: я пойду на парад, потому что у нас с эстонцами военное братство(1)
Заключенный: я много лет пытаюсь доказать, что не владею эстонским, но не могу!(4)
Фото: бушующая метель спровоцировала в Таллинне множество аварий
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации(25)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,951 EUR
GBP
1,184 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 22.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees