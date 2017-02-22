Колонны бронетехники в четверг утром начнут движение в направлении Таллинна

Первые колонны подразделений дислоцированной в военном городке Тапа 1-й пехотной бригады начнут движение в четверг в 7.30, из Тапа в Таллинн направится семь колонн, сообщил главный штаб Сил обороны. В одной колонне пойдет 12 единиц техники, транспорт будет двигаться по шоссе со скоростью до 70 км/час.

Koлонны пройдут по маршруту Taпa-Имасту- шоссе Лообу- Таллинн-Нарвское шоссе и Taпa-Aмбла-Aэгвийду-Таллинн-Нарвское шоссе. Во второй половине дня колонны пойдут также по маршруту Taпa-Янеда-Aравете-Пенинги-Юри-Taллиннская окружная дорога - Суур-Сыямяэ.

Колонна из первых 11 автомашин дислоцированной в Выру 2-й пехотной бригады начнут движение в четверг в 7 часов утра. Полтора часа спустя движение начнет колонна из 5 транспортов. Обе колонны пойдут по шоссе Taллинн-Taртц-Выру-Лухамаа.

Koлонны могут нарушить обычное движение на трассах, поэтому Силы обороны просят автоводителей отнестись к этому с пониманием.