«Очевидец»: крупнейшая больница Эстонии может оказаться на грани банкротства

Цахкна в передаче ЭТВ «Очевидец» заявил, что из 200 мест в больнице заняты только 110. Для того, чтобы больница нормально функционировала, необходимо, чтобы в медучреждении были заполнены 85 процентов коек, пишет Tervis.

При этом, если 150 мест для так называемых обычных пациентов учреждения заполнены, то половина мест для более сложных пациентов пустует.

Больничная касса планирует заказать в этом году у больницы услуги на сумму 1,7 миллиона евро. По словам Цахкна, больнице же нужно, чтобы сумма заказанных услуг составляла 3,5 миллиона евро.