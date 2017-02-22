В России созданы войска информационных операций

Он подчеркнул, что они "гораздо эффективнее и сильнее <…> того управления, которое называлось контрпропагандой".

Министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

По мнению бывшего начальника Генштаба, генерала Юрия Балуевского, в нынешних реалиях информационное противоборство выходит на передний план.

"Победа над противником в этой войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, так как она бескровна, а эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника", — сказал он в беседе с РИА Новости.