Ольга Иванова в студии: обострение противоречий в рядах центристов

Как утверждает член правления Центристской партии Ольга Иванова, на место первого номера партии по избирательному округу Ласнамяэ претендовал также Эдгар Сависаар, но вместо него был избран вице-председатель партии Михаил Кылварт.

Центристы определились с первыми номерами избирательных списков в Ласнамяэ и Мустамяэ

На сегодняшнем заседании Совета Таллинна Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно.

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Подписей социал-демократов и IRL под вотумом недоверия премьеру Таави Рывасу не будет, но сюрпризы возможны во время голосования, предположил новый председатель Центристской партии Юри Ратас, добавив: «С каждым днем мы все ближе к тому, чтобы войти в коалицию».

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«Мы все хотим, чтобы партия осталась единой командой и после съезда», - заявил в интервью Rus.Postimees кандидат в председатели Центристской партии, вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас.