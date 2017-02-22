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Сависаар и Тоом – вне игры? Начало: 11.00

Ольга Иванова в студии: обострение противоречий в рядах центристов

Елена Поверина
Елена Поверина
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Выборы первого номера от центристов в крупнейшем столичном округе выплеснули на поверхность новые противоречия в русском крыле Центристской партии. Возмутителем спокойствия стала Ольга Иванова - руководитель Ласнамяэского округа, член правления Центристской партии.

Иванова заявила о том, что округу навязали первый номер в лице Михаила Кылварта, провалив кандидатуры Эдгара Сависаара и Яны Тоом. В четверг политик ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.

  • Партии нужны голоса Сависаара и Тоом, но сами они не очень? 
  • Почему о желании Эдгара Сависаара баллотироваться в Ласнамяэ никто, кроме Ольги Ивановой, не знал?
  • Будучи председателем ласнамяэского округа и членом правления Центристской партии Иванова оказалась не в курсе внутренних договоренностей по кандидатуре Кылварта. В чем причина?
  • Кто станет кандидатом в мэры Таллинна?
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