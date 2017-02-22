Ольга Иванова в студии: обострение противоречий в рядах центристов

Иванова заявила о том, что округу навязали первый номер в лице Михаила Кылварта, провалив кандидатуры Эдгара Сависаара и Яны Тоом. В четверг политик ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.
- Партии нужны голоса Сависаара и Тоом, но сами они не очень?
- Почему о желании Эдгара Сависаара баллотироваться в Ласнамяэ никто, кроме Ольги Ивановой, не знал?
- Будучи председателем ласнамяэского округа и членом правления Центристской партии Иванова оказалась не в курсе внутренних договоренностей по кандидатуре Кылварта. В чем причина?
- Кто станет кандидатом в мэры Таллинна?