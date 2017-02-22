Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Участвующая в параде военная техника двинулась в сторону Таллинна

BNS
BNS
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Колонны военной техники Первой и Второй пехотной бригад Сил обороны, участвующей в параде по случаю Дня независимости, в четверг утром начнут движение по дорогам в направлении к Таллинну.

Первые колонны техники Первой пехотной бригады из Тапа начнут движение в четверг в 7.30 утра, в направлении Таллинна пойдет семь колонн, сообщили BNS в пресс-службе Главного штаба Сил обороны. В каждой колонне движется по 12 машин, колонны идут со средней скоростью 70 км/час.

Военная техника пройдет в первой половине дня по шоссе Тапа-Имасту-Лообу и шоссе Таллинн-Нарва, а также по дороге Тапа-Амбла-Аэгвийду и также шоссе Таллинн-Нарва. Во второй половине дня колонны пройдут также по шоссе Тапа-Янеда-Аравете-Пенинги-Юри, кольцевой Таллиннской дороге и Суур-Сыямяэ.

Колонна техники Второй пехотной бригады из Выру в составе 11 грузовиков начнет движение в направлении к Таллинну в четверг в 7 часов утра. Через полтора часа в путь отправится еще одна колонна из пяти машин. Обе колонны пройдут по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Появление колонн на шоссе может нарушить плавность движения остального транспорта, в связи с чем Силы обороны выражают надежду на понимание со стороны водителей.

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