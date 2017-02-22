Президентские награды получат 113 человек

“Награды выражают признание заслуг жителей Эстонии и тех, кто нас поддерживает за рубежом, их целеустремленность в поступках и лояльность принципам, поддерживающим современную Эстонию: открытости и демократии, информированности и предприимчивости, предусмотрительности и внимательности",- написала президент Кальюлайд в преамбуле к своему указу о вручении наград.

Президент вручит награды 23 февраля в зале Кукольного театра в канун Дня независимости.

Орден Государственного герба II степени президент вручит экс-премьеру Таави Рыйвасу .

Орден Белой звезды III степени будет вручен шестерым, IV степени 27, а V степени 37 лицам, медали Белой звезды президент вручит троим.

Орден Красного креста Эстонии II степени будет вручен четверым, III степени также четверым, IV степени пятерым, V степени также пятерым награжденным.

Орден «Крест Орла» I степени будет вручен начальнику штаба сил НАТО в Европе SHAPE генералу Вернеру Фрейерсу, III степени — контр-адмирал у Арно Кустильер у. Орден «Крест Орла» I степени с мечом будет вручен одному награждаемому, IV степени четверым, серебряный крест «Крест Орла» — одному, а железный крест ордена «Крест Орла» двоим награжденным.

Крест Мярьямаа II степени вручается американскому дипломату Александра Вершбоу.

Крест Мярьямаа III степени вручается четырем, IV степени также четырем, а V степени - двум награжденным.