Сирийские беженцы бегут и из Тарту: за полгода город покинули три семьи

Одна из семей сирийских беженцев переехала в Тарту из Центра по содержанию беженцев в Вао. Семья находится под международной защитой, что позволяет ей свободно передвигаться и в Шенгенском визовом пространстве, то есть у нее было право уехать из Эстонии. Поскольку она получила международную защиту в Эстонии, у нее больше нет возможности просить об убежище в других странах.

Четверо детей из этой семьи в прошлом учебном году начали учебу в гимназии Раатузе. Второй учебный год в этой школе был коротким - в конце первой четверти дети перестали приходить в школу.

"Они ходили в школу достаточно редко и не были особо мотивированы к учебе", - сказал директор гимназии Раатузе Тоомас Кинк. Дирекор был уверен, что семья в Эстонии задержится ненадолго. "Насколько мне известно, они отправились в Норвегию", - сообщил он.

Руководитель отдела социальной помощи и здравоохранения тартуской горуправы Сирье Креэ сообщила, что сейчас в Тарту проживает по квоте 21 беженец. Все они родом из Сирии.

"На прошлой неделе из Эстонии уехали две семьи: одна состоит из трех человек, вторая - из семи", - добавила Креэ.

По словам руководителя предоставлявшей семьям опорные услуги НКО Eesti Pagulasabi Ээро Янсона, обе семьи отправились в Германию "Насколько мне известно, одна из семей отправилась туда на свадьбу одного из родственников", - уточнил Янсон.

Он добавил, что отъезд двух семей в Германию не означает, что семьи окончательно покинули Эстонию. "Они могут перемещаться в Шенгенском визовом пространстве до девяноста дней. Если они решат переехать в другую страну, им нужно будет ходатайствовать о виде на жительство", - заметил Янсон.

По его словам, об окончательном отъезде этих семей из Эстонии можно будет говорить, если они не вернутся в Эстонию в течение 90 дней. "Мы объяснили им, что будет, если они будут находиться за пределами Эстонии больше девяноста дней, но мы не можем быть уверены, что они вернутся", - сказал он.

Если уехавшие в Германию на прошлой неделе сирийские беженцы не вернутся в Эстонию в течение трех месяцев, они, очевидно, останутся без жилья, а государство больше не окажет помощи в приобретении нового. Если попавшие в Эстонии под международную защиту беженцы отправятся жить в третьи страны, но не будут ходатайствовать там о виде на жительство, то в случае задержания их вернут обратно в Эстонию.

В центре Йоханнеса Михкельсона из лиц, получавших опорные услуги, Эстонию покинул один выходец из Ирака. "Он не был беженцем по квоте, но прибыл в Тарту из центра Вао", - сказал руководитель центра Тыну Интс.