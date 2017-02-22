Как дешевле перевести деньги в Россию?

Первый вариант - осуществить перевод через банк. Стоимость перевода в разных банках колеблется в зависимости от того, переводите ли вы деньги в конторе или по интернету, а также от срочности перевода. Сравним стоимость стандартного перевода, когда расходы покрывает плательщик.

Swedbank SEB Krediidipank Nordea LHV В конторе / телефонном банке 29,75 евро 30 30 30,50 25 Через интернет-банк 24,75 евро 26 24

Второй вариант - перевести деньги через различные платежные системы. Самая известная из них - Western Union. В Western Union плата за услугу колеблется. Так, при переводе менее 100 евро она составляет почти 6%, а при сумме в несколько тысяч падает до 3 процентов с небольшим. Пересылать деньги можно как с кредитки, так и наличными через агента. Одним из представителей этой системы в Эстонии является, например, Omniva.

Достаточно популярна и российская платежная система Contact. Комиссия для перевода Таллинн - Москва составит 3,5 процента от суммы перевода, а комиссия для перевода Москва - Таллинн - 1,5 процента.

Разработанная эстонцами система международных платежей TransferWise уже успела снискать признание по всему миру. С недавних пор с ее помощью стало можно переводить деньги и в Россию. Переводы до 217 евро будут стоить 3,25 евро, с денег, превышающих эту сумму будет снята комиссия в 0,5 процента. Имейте в виду, что с TransferWise можно отправлять переводы из Эстонии в Россию, но из России в Эстонию пока переводить деньги нельзя.

Третий вариант - отправить деньги по почте. Соответствующую услугу предлагает Omniva. Пользование ей не предполагает наличие банковского счета у отправителя денег или их получателя. За раз в Россию можно отправлять до 1000 евро, тариф будет зависеть от отправляемой суммы: до 35 евро комиссия составит 3 евро, больше 35 - 3 евро + 7 процентов от суммы перевода.